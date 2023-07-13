Главное за четверг: Как сдать не новую банкноту, лучший отзыв июня и банки украшают ситуацию о своем состоянии

Проблемы с приемом иностранной валюты сохраняются: одни жалуются на нежелание банков и обменок принимать старые и изношенные банкноты. Другие — на то, что некрасивые купюры им пытаются подсунуть при выплате денежных переводов и снятии депозитов. «Минфин» выяснил, как изменились условия валютообмена, какие банки принимают инвалюту на инкассо, и какие комиссии взимают за эту услугу.

Лучший отзыв июня: Как Сенс Банк заблокировал счет из-за «неудобной» валюты

Редакция Минфина определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков. В июне им стала клиентка Сенс Банка под ником WladimirSM. Она рассказала, как осуществила SWIFT-перевод швейцарских франков на счет в Сенс Банке и упустила возможность пользоваться своими средствами. Ее опыт может быть полезен другим читателям «Минфина».

Нацбанк назвал 7 банков, принимающих старую инвалюту на инкассо — комиссии от 10% до 50%

Национальный банк рекомендует населению обращаться за услугой инкассо по принятию старой наличной инвалюты в 7 украинских банков из 65 действующих. НБУ предоставил по запросу «Минфина» список этой 7-ки, а мы прозвонили их контакт-центры и узнали размеры комиссий при принятии изношенной валюты.

В НБУ признали, что банки украшают ситуацию о своем реальном состоянии

Есть ли шанс в Приватбанке вернуть выведенные активы, когда национализируют Сенс Банк и как банки выполняют рекомендации НБУ по обмену изношенной валюты, рассказала первая заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.

МВФ требует отказаться от упрощенной системы: 4 мифа о ее вреде, в которые верит Фонд

Июльское обозрение Программы расширенного финансирования МВФ, которое подготовили аналитики Фонда, наносит «залп из всех орудий» по упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности (ССО). О том, так ли уж опасна упрощенная система для бюджета и экономики в целом, рассказал старший аналитик по налоговым вопросам Института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин.