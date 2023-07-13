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13 июля 2023, 13:02 Читати українською

Укрпочта открыла предзаказ на новую марку с символом боевых самолетов F-16 (фото)

Укрпочта анонсировала выход новой марки «Истребители зла» с символом боевых самолетов F-16. Предзаказ уже доступен. Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

Укрпочта анонсировала выход новой марки «Истребители зла» с символом боевых самолетов F-16.
Фото: t.me/ukrposhta_news

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«Новый почтовый выпуск посвящен боевым самолетам-истребителям F-16, которые крайне нужны нашим Вооруженным Силам в борьбе с врагом», — говорится в сообщении.

Погашение штемпелем «Первый день» состоится 4 августа в Киеве, спецпогашение в этот день пройдет также во всех регионах Украины.

Предзаказ

Почтовый набор «Истребители зла» можно заказать в официальном онлайн-магазине Укрпочты. Его стоимость составляет 172 грн.

Почтовый набор включает в себя марковый лист, художественный конверт С6 и открытку. Онлайн можно заказать до 10 почтовых наборов по одному заказу. Отправка наборов начнется с даты ввода почтовой марки в обращение.

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Подробности

На рисунке марки изображено, как Вооруженные Силы Украины уничтожают московский кремль — символ «империи зла», измельчая его на терке, отверстия которой изображены в форме самолетов F-16.

На конверте — очертания рыцаря-штурмовика в шлеме в виде украинского трезубца. Он — олицетворение силы, воли, смелости и честь воинства, защищающего родную землю.

Интересные особенности имеет и номинал почтовой марки «Истребители зла» — F+16.00, где F соответствует тарифу на пересылку заказного письма массой до 50 г в пределах Украины, а 16,00 — сумма благотворительного доната, который будет направлен на приобретение беспилотников.

Характеристики

  • Художник — Максим Паленко
  • Тираж марки — 600 000 экз.
  • Номинальная стоимость — F+16,00
  • Дата выпуска (год) — 2023
  • Размер листа, мм — 108×142
  • Размер марки, мм — 37,8×52
  • Количество марок в листе — 4
Источник: Минфин
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