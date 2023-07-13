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13 июля 2023, 10:03 Читати українською

НБУ не поддерживает идею Офиса президента о создании «почтового банка»

Национальный банк последовательно выступает против создания так называемого почтового банка на базе Укрпочты. Об этом заявила первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова в интервью ЭП, комментируя заявления замглавы Офиса президента Ростислава Шурмы об отказе от наличных денег и расширении доступа граждан к финансовым услугам из-за создания «почтового банка».

Национальный банк последовательно выступает против создания так называемого почтового банка на базе Укрпочты.
Фото: пресс-служба НБУ

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Рожкова отметила, что благодаря закону «О платежных услугах» платежные системы смогут открывать счета, предоставлять потребительские кредиты, производить расчеты.

«Если бы Укрпочта отвечала всем требованиям технически и с точки зрения внутренних процедур, она могла бы делать все это без банковской лицензии», — заявила она.

Замглавы НБУ добавила, что регулятор последовательно выступает против увеличения доли государства в банковском секторе, к чему неизбежно приведет создание «почтового банка».

По ее словам, позиция регулятора не изменилась с 2015 года.

«Во-первых, мы считаем, что каждый должен заниматься своим делом, в частности, Укрпочта.

Во-вторых, доля государства в банковском секторе уже превышает 50%. Ее увеличение противоречит здравому смыслу. Кроме того, это совершенно противоречит обязательствам и договоренностям с международными партнерами, для них это «красная линия».

В-третьих, банковская деятельность достаточно дорога: поддержание капитала, соответствие инфраструктуры более высоким требованиям, автоматизация — все это требует много денег. Государство будет тратить эти деньги на еще один государственный банк. В общем, не совсем понятно, зачем его создавать", — добавила Рожкова.

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Укрпочта и Альпари Банк

Рожкова напомнила, что Укрпочта уже подавала документы в НБУ на согласование приобретения Альпари Банка, но это соглашение не состоялось из-за замечаний регулятора.

«В последнее время Укрпочта никаких новых документов не подавала, потому что, говорим откровенно, сейчас речь может идти только о PINBank, акции которого взысканы в пользу государства… В случае создания на его основе еще одного государственного банка, который, кстати, не будет в вертикали Минфина, мы видим существенные риски. Я не ожидаю, что этот банк будет способен отвечать всем требованиям, а, учитывая структуру, собственность и объемы Укрпочты, это может очень серьезно поколебать финансовую стабильность», — отметила Рожкова.

Напомним

«Минфин» писал, что в июне прошлого года Антимонопольный Комитет Украины разрешил Укрпочте приобрести Альпари Банк.

Источник: Минфин
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