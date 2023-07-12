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12 июля 2023, 20:02 Читати українською

Главное за среду: Инвестидея на месяц, изменения в выплатах для ВПЛ и биткоин со скидкой $3000

Инвестидея на месяц для владельцев до $10 тыс: держать в валюте или перевести в гривну

Последние несколько месяцев гривна постепенно укрепляла свои позиции, а депозитные ставки по вкладам в нацвалюте уверенно росли. Поэтому многие владельцы валютных накоплений задумываются о том, чтобы конвертировать свои доллары в гривну и разместить ее на депозит. Рассмотрим возможные варианты более подробно и расскажем, какие заработки предлагают частным клиентам банки с депозитным портфелем до 2 млрд грн.

Изменения в выплатах для ВПЛ: кто потеряет помощь от государства

11 июля Кабинет министров принял постановление «Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц», вносящее изменения в порядок назначения выплат на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

НБУ прокомментировал уровень инфляции в июне этого года

В июне 2023 года потребительская инфляция в годовом измерении (р/с) и дальше замедлялась — до 12,8% с 15,3% в мае. В месячном исчислении цены выросли на 0,8%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой статистики Украины. Национальный банк дал свой комментарий.

Что в Европе говорят о будущем Украины и когда в нее начнут инвестировать (видео)

Александр Бондаренко, управляющий партнер Бюро инвестиционных программ (BIP), экономист, говорит об экономическом будущем Украины и кто в Европе готов инвестировать в нее.

Биткоин со скидкой $3 тыс: где купить и можно ли на этом заработать

По состоянию на 11 июля 2023 года на криптовалютной бирже Binance US биткоин торговался по цене $27 218, что на 10% дешевле, чем в среднем на рынке ($30 458). Другие популярные криптовалюты тоже предлагались с дисконтом. Откуда он появился и можно ли на нем заработать, разбирался «Минфин».

Источник: Минфин
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