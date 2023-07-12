НБУ выступает за возврат Райффайзен Банка в программу «Доступные кредиты 5-7-9%»

Национальный банк полностью поддерживает позицию по наложению санкций на Райффайзен лизинг Россия, однако выступает за возвращение украинского Райффайзен Банка в программу «Доступные кредиты 5−7−9%». Об этом рассказала первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова в интервью ЭП.

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«Мы полностью поддерживаем и наложенные на Райффайзен лизинг Россия санкции, и позицию государства, пытающегося бороться за то, чтобы международные финансовые организации не поддерживали войну. Здесь мы точно на одной стороне», — отметила она.

Относительно программы доступного кредитования «5−7−9%» топ-менеджер НБУ объяснила, что она содержит критерии в банки, которые могут быть включены в программу. Один из них — отсутствие санкций в отношении связанных лиц.

Райффайзен лизинг Россия является связанной, сестринской структурой по Райффайзен банку Украины. С этой точки зрения, банк не может работать в этой программе.

«Однако если посмотреть на банк Райффайзен Украина и оценить, насколько он влияет на решения, принимаемые структурами в России, то понятно, что он не влияет. Если посмотреть на роль этого банка в Украине, то она без преувеличения значительна и существенна. Это банк с большой экспертизой, который кредитовал даже после начала большой войны, не являясь государственным», — добавила Рожкова.

По ее словам, в НБУ обращались с этим вопросом в Министерство финансов и выносили его на Совет финансовой стабильности.

«Мы все поддерживаем санкции, но посмотрим, не объясняет ли трактовка связанности таким образом нам хуже, когда государство не может использовать инструмент для поддержки собственной экономики. Поэтому наша позиция состоит в том, чтобы все-таки пересмотреть критерии», — добавила замглавы НБУ.

Напомним

«Минфин» писал, что украинский Райффайзен Банк из австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI) упустил возможность выдавать кредиты в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%» из-за санкций СНБО против российской компании из этой группы.