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11 июля 2023, 16:03 Читати українською

Индекс бензина 2023: сколько литров бензина можно купить за среднюю зарплату в Украине и других странах

Аналитики Picodi.com отследили динамику стоимости бензина в Украине и мире в первом полугодии 2023 года и подсчитали, сколько литров горючего может купить среднестатистический украинец, получающий среднюю заработную плату.

Аналитики Picodi.com отследили динамику стоимости бензина в Украине и мире в первом полугодии 2023 года и подсчитали, сколько литров горючего может купить среднестатистический украинец, получающий среднюю заработную плату.► Читайте «Минфин» в Instagram : главные новости об инвестициях и финансахПервое полугодие прошло без значительных колебанийВ течение первых шести месяцев 2023 стоимость бензина в Украине была стабильной.
Фото: pixabay.com

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Первое полугодие прошло без значительных колебаний

В течение первых шести месяцев 2023 стоимость бензина в Украине была стабильной. В большинстве европейских стран цена на горючее в июне отличалась от цены в январе менее чем на 5%.

Только в Словении и Турции бензин заметно подорожал на 10 и 16% соответственно. В свою очередь, в Венгрии стоимость бензина в июне была ниже, чем в январе (-9%).

В Украине средняя стоимость горючего в июне 2023 года составила 44,78 грн, что на 5,58 грн меньше январской цены (-11%).

Только на Мальте стоимость бензина не изменилась, потому что власти «заморозили» цену топлива и энергии.

Индекс бензина 2023

Традиционно низкие цены были отмечены в Восточной Европе: в Белоруссии, России и Казахстане.

В свою очередь сейчас больше платят за бензин жители Исландии, Норвегии и Дании. В Украине бензин в среднем стоит $1,21 за литр.

Больше всего литров бензина могут купить жители стран с высоким уровнем дохода:

  • Швейцария (3025 литров),
  • Люксембург (2413 литра),
  • Дания (2033 литра).

Украинцы, согласно последним данным ПФУ, в среднем зарабатывают 13 423 грн (10 806 грн после вычета налогов). Среднестатистический украинский за среднюю заработную плату может купить 241 литр бензина (последнее место рейтинга из 43 стран). В прошлом 2022 году за аналогичный период можно было купить 232 литра (на 9 литров меньше).

В прошлые годы Индекс бензина в Украине выглядел так:

  • 2019 год — 258 литров;
  • 2020 год — 345 литров;
  • 2021 год — 389 литров;
  • 2022 год — 232 литра;
  • 2023 год — 241 литр.

В поисках рая для водителей

С прошлого года тройка лидеров не изменилась. Все также дешевле всего заправляться в Алжире (0,34 $/л), Кувейте (0,34 $/л) и Иране (0,35 $/л), а дороже всего — в Гонконге (2,99 $/л).

В мировом рейтинге соотношение заработной платы к стоимости горючего на пьедестале оказались страны Персидского залива: в среднем наибольшее количество горючего смогут купить жители Кувейта (7222 литра), Катара (6839 литров) и Объединенных Арабских Эмиратов (4611 литров).

В то же время худший Индекс бензина наблюдается в таких странах:

  • Пакистан — 166 литров за среднюю зарплату;
  • Шри-Ланка — 157 литров;
  • Куба — 27 литров.

Напомним

«Минфин» писал, что с 1 июля в Украине налоги на горючее вернулись на довоенный уровень.

Так, после возврата налогов ставка НДС на нефтепродукты вырастет с 7% до 20%, акциз на бензин — до 213 евро за 1000 литров, на дизтопливо — до 139,5 евро за 1000 литров.

Кроме того, акциз на сжиженный газ не изменится и составит 52 евро.

Источник: Минфин
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