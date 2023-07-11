Украинский стартап Workee привлек $900 тысяч инвестиций

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 июля 2023, 15:34 Читати українською

Украинский стартап Workee привлек $900 тысяч инвестиций

Украинский стартап Workee, разрабатывающий систему управления онлайн-бизнесом для фрилансеров, привлек финансирование на $900 000. Об этом сообщает Forbes.

Украинский стартап Workee, разрабатывающий систему управления онлайн-бизнесом для фрилансеров, привлек финансирование на $900 000.
Фото: pixabay.com

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Инвесторы

Инвесторами выступили международные фонды и спецфонд Google, а оценка post-money, по словам основателя Игоря Баумана, достигла $9−12 млн.

Формально стартап получил $800 000 инвестиций, поскольку в сумму в $900 000 входит грант от Google for Startups Ukraine Support Fund — специального фонда на $5 млн для украинских компаний.

Точная доля Google не разглашается, но обычно максимальная сумма гранта составляет $100 000.

В новом раунде инвестиций Workee приняли участие SMOK Ventures, сфокусированный на украинских проектах калифорнийский фонд Slava Ventures и несколько ангелов из Кремниевой долины, имена которых раскрывают.

Читайте также: Украинский стартап Propertymate привлек $5,5 миллиона инвестиций

В стартап инвестировано $1,6 млн. Это собственные средства фаундеров и два раунда от венчурных инвесторов. Pre-seed-раунд в размере $600 000 стартап закрыл в феврале 2022 года, совсем незадолго до начала полномасштабной войны.

Инвесторами выступили чешский фонд Lighthouse Ventures, украинская частная инвестиционная компания BRISE Capital, акселератор Startup Wise Guys и соучредитель фонда GEEK Ventures Игорь Маханьок.

Workee

Продукт Workee — платформа, на которой можно создать персональный сайт с системой бронирования, встроенными платежами, выставлением счетов и управлением налогами. Стоимость годовой подписки — $290. Дополнительных комиссий по транзакции стартап не взимает.

Стартап Workee в мае 2020 основали Игорь Бауман, Артем Канаки и Евгений Киселев. Головной офис компании находится в Делавере, США, R&D — в Киеве. У стартапа также есть офисы в Литве и Чехии.

По состоянию на ноябрь 2022 года у компании было более 100 000 клиентов и более $100 млн выручки.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
I. B.
I. B.
11 июля 2023, 15:46
#
Очень украинский. И сайт на украинском, и офис в Украине, и компания зарегистрирована в Украине, и инвестора Украинские. Прямо гордость берет.
+
0
I. B.
I. B.
11 июля 2023, 15:54
#
И сотрудники украинские, из цитируемой статьи Forbes:

За півтора року великої війни засновникам довелося перевинайти Workee. Евакуювавшись із київської штаб-квартири, 13 людей команди розпорошилися по всьому світу. У стартапу є ремоут-співробітники у США, Португалії, Іспанії, Хорватії, Румунії, Польщі, Нігерії та на Філіппінах.
Троє засновників — у такому самому режимі. «Ми не зустрічалися з того часу, як в лютому 2022 року російська армія вдерлася до України», — каже Бауман, який розмовляв із Forbes із Америки.
+
+15
shabash
shabash
11 июля 2023, 17:17
#
Когда надо присвоить себе чужие достижения, то можно назвать и украинским, как вот Револют:

Финтех-единорог с украинскими корнями Revolut собрал $580 миллионов инвестиций
https://minfin.com.ua/2020/07/28/49594547/

А если вдруг дела у компании идут не очень, то про её украинские корни можно не упоминать:

Недостатки платежной системы Revolut в США позволили ворам украсть более $20 миллионов
https://minfin.com.ua/2023/07/10/108724432/

Если пипл схавает, то почему бы и нет?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 12 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами