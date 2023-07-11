Украинский стартап Workee, разрабатывающий систему управления онлайн-бизнесом для фрилансеров, привлек финансирование на $900 000. Об этом сообщает Forbes.
Украинский стартап Workee привлек $900 тысяч инвестиций
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Инвесторы
Инвесторами выступили международные фонды и спецфонд Google, а оценка post-money, по словам основателя Игоря Баумана, достигла $9−12 млн.
Формально стартап получил $800 000 инвестиций, поскольку в сумму в $900 000 входит грант от Google for Startups Ukraine Support Fund — специального фонда на $5 млн для украинских компаний.
Точная доля Google не разглашается, но обычно максимальная сумма гранта составляет $100 000.
В новом раунде инвестиций Workee приняли участие SMOK Ventures, сфокусированный на украинских проектах калифорнийский фонд Slava Ventures и несколько ангелов из Кремниевой долины, имена которых раскрывают.
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В стартап инвестировано $1,6 млн. Это собственные средства фаундеров и два раунда от венчурных инвесторов. Pre-seed-раунд в размере $600 000 стартап закрыл в феврале 2022 года, совсем незадолго до начала полномасштабной войны.
Инвесторами выступили чешский фонд Lighthouse Ventures, украинская частная инвестиционная компания BRISE Capital, акселератор Startup Wise Guys и соучредитель фонда GEEK Ventures Игорь Маханьок.
Workee
Продукт Workee — платформа, на которой можно создать персональный сайт с системой бронирования, встроенными платежами, выставлением счетов и управлением налогами. Стоимость годовой подписки — $290. Дополнительных комиссий по транзакции стартап не взимает.
Стартап Workee в мае 2020 основали Игорь Бауман, Артем Канаки и Евгений Киселев. Головной офис компании находится в Делавере, США, R&D — в Киеве. У стартапа также есть офисы в Литве и Чехии.
По состоянию на ноябрь 2022 года у компании было более 100 000 клиентов и более $100 млн выручки.
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За півтора року великої війни засновникам довелося перевинайти Workee. Евакуювавшись із київської штаб-квартири, 13 людей команди розпорошилися по всьому світу. У стартапу є ремоут-співробітники у США, Португалії, Іспанії, Хорватії, Румунії, Польщі, Нігерії та на Філіппінах.
Троє засновників — у такому самому режимі. «Ми не зустрічалися з того часу, як в лютому 2022 року російська армія вдерлася до України», — каже Бауман, який розмовляв із Forbes із Америки.
Финтех-единорог с украинскими корнями Revolut собрал $580 миллионов инвестиций
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А если вдруг дела у компании идут не очень, то про её украинские корни можно не упоминать:
Недостатки платежной системы Revolut в США позволили ворам украсть более $20 миллионов
https://minfin.com.ua/2023/07/10/108724432/
Если пипл схавает, то почему бы и нет?