Украинский стартап Workee привлек $900 тысяч инвестиций

Украинский стартап Workee, разрабатывающий систему управления онлайн-бизнесом для фрилансеров, привлек финансирование на $900 000. Об этом сообщает Forbes.

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Инвесторы

Инвесторами выступили международные фонды и спецфонд Google, а оценка post-money, по словам основателя Игоря Баумана, достигла $9−12 млн.

Формально стартап получил $800 000 инвестиций, поскольку в сумму в $900 000 входит грант от Google for Startups Ukraine Support Fund — специального фонда на $5 млн для украинских компаний.

Точная доля Google не разглашается, но обычно максимальная сумма гранта составляет $100 000.

В новом раунде инвестиций Workee приняли участие SMOK Ventures, сфокусированный на украинских проектах калифорнийский фонд Slava Ventures и несколько ангелов из Кремниевой долины, имена которых раскрывают.

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В стартап инвестировано $1,6 млн. Это собственные средства фаундеров и два раунда от венчурных инвесторов. Pre-seed-раунд в размере $600 000 стартап закрыл в феврале 2022 года, совсем незадолго до начала полномасштабной войны.

Инвесторами выступили чешский фонд Lighthouse Ventures, украинская частная инвестиционная компания BRISE Capital, акселератор Startup Wise Guys и соучредитель фонда GEEK Ventures Игорь Маханьок.

Workee

Продукт Workee — платформа, на которой можно создать персональный сайт с системой бронирования, встроенными платежами, выставлением счетов и управлением налогами. Стоимость годовой подписки — $290. Дополнительных комиссий по транзакции стартап не взимает.

Стартап Workee в мае 2020 основали Игорь Бауман, Артем Канаки и Евгений Киселев. Головной офис компании находится в Делавере, США, R&D — в Киеве. У стартапа также есть офисы в Литве и Чехии.

По состоянию на ноябрь 2022 года у компании было более 100 000 клиентов и более $100 млн выручки.