Связанный с Россией флот нефтяных танкеров развалился быстрее, чем появился — Bloomberg

Флот танкеров для обеспечения теневого движения российской нефти исчез быстрее, чем был создан. Сейчас его количество сократилось в десять раз. Об этом сообщает Bloomberg.

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По данным Equasis, международной морской базы данных, базирующаяся в Мумбаи компания Gatik Ship Management сейчас управляет флотом лишь из четырех нефтяных танкеров. Недавно в апреле у него было 42, большинство из которых было собрано менее чем за год.

Отмечается, что Gatik оказалась под пристальным вниманием в начале этого года, поскольку ее быстрорастущий флот и значительная часть которого транспортировала российскую нефть, вызвал много вопросов.

Позже часть флота Gatik потеряла доступ к стандартному отраслевому страхованию после того, как нарушила требования «Большой семерки» по ценам на транспортировку российской нефти.

Вскоре после этого некоторые корабли компании также лишились своей классификации в Реестре Ллойда — еще одной ключевой службе, проверяющей базовые технические стандарты для судов.

«Трудно понять, что действительно произошло с флотом. Суда, которые больше не находятся в коммерческом управлении Gatik, продолжают работать с российской нефтью. Сейчас они находятся под контролем широкого круга компаний, структура собственности которых также неизвестна», — отмечает издание.

Напомним

Страны «Большой семерки» (G7) согласились с 5 декабря установить «потолок цен» на нефть, экспортируемую из РФ морем, на уровне $60 за баррель.

ЕС и G7 договорились с 5 февраля ввести ценовой потолок на российские нефтепродукты: $100 на российский дизель и $45 на разные масла.