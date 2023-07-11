Новая почта запустила услугу доставки в почтоматы и пункты выдачи в Чехии

Теперь доставку документов и посылок весом до 10 кг из Украины в Чехию можно заказать не только в адрес получателя или в отделение Nova Post, но и в 2700 партнерских почтоматов и пунктов выдачи. Об этом сообщает пресс-служба Новой почты.

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Отправку можно оформить как из Украины, так и в отделении Nova Post в Праге с доставкой в почтомат или пункт выдачи в любом городе в Чехии.

Срок доставки из Украины в почтомат или пункт выдачи в Чехии — от 5 рабочих дней. Срок хранения посылки в почтомате — 3 суток, а далее она будет переадресована на отделение Nova Post. В пункте выдачи посылка может ждать получателя 5 суток.

Максимальный размер отправки

Максимальный размер отправки в почтомат — 50×50×50 см, в пункт выдачи — 100×50×50 см.

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Стоимость доставки

Стоимость доставки из Украины в Чехию в пункты выдачи GLS и почтоматы AlzaBox остаются на уровне тарифа на доставку в отделение Nova Post в Чехии:

документы — 250 грн,

посылки до 2 кг — 400 грн,

посылки до 10 кг — 600 грн.

Стоимость доставки в почтомат или пункт выдачи между городами в Чехии:

документы — 60 CZK,

посылки до 2 кг — 70 CZK,

посылки до 10 кг — 110 CZK.

Как получить посылку

Получение посылки в почтамате AlzaBox:

На дисплее почтомата введите код авторизации из SMS или электронного письма. После ввода кода авторизации откроется ваша ячейка. Уберите посылку. Плотно закройте ячейку почтомата.

Получение посылки в пункте выдачи GLS: