Теперь доставку документов и посылок весом до 10 кг из Украины в Чехию можно заказать не только в адрес получателя или в отделение Nova Post, но и в 2700 партнерских почтоматов и пунктов выдачи. Об этом сообщает пресс-служба Новой почты.
Новая почта запустила услугу доставки в почтоматы и пункты выдачи в Чехии
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Отправку можно оформить как из Украины, так и в отделении Nova Post в Праге с доставкой в почтомат или пункт выдачи в любом городе в Чехии.
Срок доставки из Украины в почтомат или пункт выдачи в Чехии — от 5 рабочих дней. Срок хранения посылки в почтомате — 3 суток, а далее она будет переадресована на отделение Nova Post. В пункте выдачи посылка может ждать получателя 5 суток.
Максимальный размер отправки
Максимальный размер отправки в почтомат — 50×50×50 см, в пункт выдачи — 100×50×50 см.
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Стоимость доставки
Стоимость доставки из Украины в Чехию в пункты выдачи GLS и почтоматы AlzaBox остаются на уровне тарифа на доставку в отделение Nova Post в Чехии:
- документы — 250 грн,
- посылки до 2 кг — 400 грн,
- посылки до 10 кг — 600 грн.
Стоимость доставки в почтомат или пункт выдачи между городами в Чехии:
- документы — 60 CZK,
- посылки до 2 кг — 70 CZK,
- посылки до 10 кг — 110 CZK.
Как получить посылку
Получение посылки в почтамате AlzaBox:
- На дисплее почтомата введите код авторизации из SMS или электронного письма.
- После ввода кода авторизации откроется ваша ячейка.
- Уберите посылку.
- Плотно закройте ячейку почтомата.
Получение посылки в пункте выдачи GLS:
- Назовите PIN-код из SMS-сообщения.
- Получите посылку.
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