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10 июля 2023, 18:05 Читати українською

Инфляция в Украине в годовом исчислении упала до 12,8% — Госстат

Рост потребительских цен в Украине в июне 2023 года ускорился до 0,8% с 0,5% в мае и 0,2% в апреле. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Рост потребительских цен в Украине в июне 2023 года ускорился до 0,8% с 0,5% в мае и 0,2% в апреле.
Фото: freepik.com

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В то же время в июне-2022 была зафиксирована инфляция 3,1%, поэтому в годовом измерении по итогам июня-2023 года она снизилась до 12,8% с 15,3% по итогам мая, 17,9% — по итогам апреля, 21, 3% - по итогам марта, 24,9% - по итогам февраля и 26,6% - по итогам 2022 года.

Кроме того, Госстат в июне зафиксировал базовую дефляцию — 0,1% после того, как в мае базовая инфляция снизилась до 0,3% с 0,5% в апреле.

С учетом того, что в июне-2022 базовая инфляция составила 1,6%, в годовом исчислении она по итогам июня-2023 года также снизилась до 14,0% с 15,9% по итогам мая, 17,2% - по итогам апреля, 20,1% - по итогам марта, 23,3% - по итогам февраля и 22,6% по итогам 2022 года.

С начала года инфляция в стране составила 4,6%, базовая — 3,2%, уточнил Госстат.

Читайте также: Нацбанк ожидает, что снижение инфляции будет продолжаться в дальнейшем

Напомним

«Минфин» писал, что Международный валютный фонд улучшил прогноз для Украины по инфляции, безработице, госдолгу и международным резервам.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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