Еврокомиссия продлила действие упрощенного роуминга для Украины

Еврокомиссия (ЕК) согласовала продление еще на год соглашения с операторами, позволяющим беженцам из Украины оставаться на связи за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба ЕК.

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Соглашение между 22 европейскими и семью украинскими операторами было впервые подписано в апреле 2022 года. Она предполагает взаимное понижение тарифов в роуминге.

В Еврокомиссии призвали всех операторов присоединиться к соглашению. Обновленный список подписантов опубликован онлайн.

Параллельно ЕК готовилась к интеграции Украины в зону роуминга ЕС. В апреле 2023 года Комитет ассоциации Украина-ЕС принял предложение ЕК о присоединении Украины к правилам ЕС о роуминге.

Следующим шагом для Украины станет полная адаптация законодательства к законодательству ЕС, после чего Совет Европейского Союза примет окончательное решение.