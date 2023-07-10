Еврокомиссия (ЕК) согласовала продление еще на год соглашения с операторами, позволяющим беженцам из Украины оставаться на связи за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба ЕК.
Еврокомиссия продлила действие упрощенного роуминга для Украины
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Соглашение между 22 европейскими и семью украинскими операторами было впервые подписано в апреле 2022 года. Она предполагает взаимное понижение тарифов в роуминге.
В Еврокомиссии призвали всех операторов присоединиться к соглашению. Обновленный список подписантов опубликован онлайн.
Параллельно ЕК готовилась к интеграции Украины в зону роуминга ЕС. В апреле 2023 года Комитет ассоциации Украина-ЕС принял предложение ЕК о присоединении Украины к правилам ЕС о роуминге.
Следующим шагом для Украины станет полная адаптация законодательства к законодательству ЕС, после чего Совет Европейского Союза примет окончательное решение.
Комментарии - 1
До слова цей коментар аж ніяк не може бути тролінгом, я щіро радію коли люди навчаються чомусь.