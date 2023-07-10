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10 июля 2023, 17:01 Читати українською

Еврокомиссия продлила действие упрощенного роуминга для Украины

Еврокомиссия (ЕК) согласовала продление еще на год соглашения с операторами, позволяющим беженцам из Украины оставаться на связи за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба ЕК.

Еврокомиссия (ЕК) согласовала продление еще на год соглашения с операторами, позволяющим беженцам из Украины оставаться на связи за рубежом.
Фото: pixabay.com

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Соглашение между 22 европейскими и семью украинскими операторами было впервые подписано в апреле 2022 года. Она предполагает взаимное понижение тарифов в роуминге.

В Еврокомиссии призвали всех операторов присоединиться к соглашению. Обновленный список подписантов опубликован онлайн.

Параллельно ЕК готовилась к интеграции Украины в зону роуминга ЕС. В апреле 2023 года Комитет ассоциации Украина-ЕС принял предложение ЕК о присоединении Украины к правилам ЕС о роуминге.

Следующим шагом для Украины станет полная адаптация законодательства к законодательству ЕС, после чего Совет Европейского Союза примет окончательное решение.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
10 июля 2023, 17:42
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За рік редакція Мінфіна всеж навчилась писати про спрощений роумінг, а не про відміну роумінга. Це добре.

До слова цей коментар аж ніяк не може бути тролінгом, я щіро радію коли люди навчаються чомусь.
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