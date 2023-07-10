Минфин с начала года привлек 135 миллиардов через выпуск военных облигаций

С начала 2023 года Министерство финансов Украины привлекло 135 млрд грн через выпуск военных облигаций, по состоянию на 4 июля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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«Средства направляются на поддержку Вооруженных сил Украины и обеспечивают наших военных самым необходимым», — говорится в сообщении.

Отмечается, что любой гражданин Украины может приобрести военные облигации Украины через уполномоченные банки или лицензированных брокеров и внести свой вклад в поражение врага.

С начала 2023 года портфель граждан, владеющих государственными облигациями, увеличился на 12,5 млрд грн до 43 млрд грн, по состоянию на данный момент.

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О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.

Напомним

«Минфин» писал, что 20 июня Министерство финансов разместило на аукционе облигации на рекордные 31,4 млрд грн. Это самая большая сумма, привлеченная в госбюджет за неделю от продажи ОВГЗ с начала года.