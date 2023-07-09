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9 июля 2023, 16:15 Читати українською

Невозвращение украинских беженцев обойдется экономике в $113 миллиардов ВВП — исследование

Без эффективной государственной политики в сфере возвращения мигрантов Украина может потерять до $113 млрд ВВП за 10 лет (в ценах 2021 года). Это также может означать недополучение около $45 млрд налоговых поступлений. Об этом говорится в исследовании Центра экономического восстановления и EasyBusiness, пишет УНИАН.

Без эффективной государственной политики в сфере возвращения мигрантов Украина может потерять до $113 млрд ВВП за 10 лет (в ценах 2021 года).
Фото: depositphotos

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«По расчетам, около 1,42 млн украинских вынужденных мигрантов в странах Европы, а также 0,7 млн в странах-агрессорах относятся к рабочей силе (всего около 2,1 млн человек). Большинство взрослых мигрантов составляют женщины в возрасте 25−49 лет, львиная доля которых имеет высшее образование и работали до вторжения.

Аналитики отмечают, что возвращение этих мигрантов важно с точки зрения обеспечения быстрого и устойчивого экономического роста: чтобы расти с темпом 7% в год, к 2032 году Украине нужно будет привлечь от 3,1 до 4,5 млн человек к рабочей силе (даже учитывая предположение, что большинство мигрантов планируют вернуться).

Читайте: Для роста ВВП до $1 трлн Украине нужно население 55 млн: как вернуть мигрантов

При этом со временем желание мигрантов возвращаться снижается из-за их интеграции в странах-реципиентах.

«В то время, как 7−10% вынужденных мигрантов уже решили остаться за границей, большинство мигрантов сейчас склоняются к возвращению. С течением времени все больше мигрантов находят работу: только за август 2022 — январь 2023 года примерно 17% вынужденных мигрантов нашли работу или начали проходить профессиональные курсы», — сообщается в исследовании.

Отмечается, что наибольшая часть вынужденных мигрантов будут готовы вернуться уже после победы. Для них главной проблемой является вопрос безопасности, люди, уже вернувшиеся в родные регионы, указывают на сложные условия в местах возвращения.

При этом, согласно исследованию, люди из зоны боевых действий наиболее готовы возвращаться из-за рубежа в более безопасные регионы при оказании помощи с жильем, трудоустройством и финансовой поддержкой.

Еще один важный фактор для возвращения украинцев — возможности для трудоустройства.

«Согласно результатам различных опросов, наличие хорошо оплачиваемой работы и относительно более высокий уровень жизни в Украине, будет способствовать возвращению наших соотечественников. Однако с течением времени, все больше трудоспособных украинцев находят работу за границей, что не способствует их намерениям вернуться, особенно среди высококвалифицированных кадров», — сказано в исследовании.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
Три літри
Три літри
9 июля 2023, 17:04
#
Підписався почитати про гетьманцева
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0
Olimpiec
Olimpiec
9 июля 2023, 17:32
#
У нас десятки уничтоженных городов, сотни сел. кто-то вообще задается вопросом, где все эти люди ,куда и для чего им вообще возвращаться? почему тема миллионов внутренних беженцев табу в СМИ? И нравится тема подачи беженцев из Европы, не приедут, меньше денег у нас будет. А хоть что-то делается для их возвращения? Кроме как деньги с душ считать? Особенно приятно возвращаться мужчинам, ты вернись, только если работы не будет, не обижайся, обратно уже не выпустим.
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0
wijamit390
wijamit390
9 июля 2023, 17:46
#
Проблема еще в том, что выехали в большенстве своем женщины, в том числе и молодые, неженатые и без детей. В связи с этим молодым парнят банально физически не будет хватать дивчат. А это будущая демографическая яма, напряжение в обществе и все остальное.

Можете закидать меня камнями, но я думаю, что выпускать женщин без детей — ошибка.
+
0
Bely
Bely
9 июля 2023, 18:03
#
Вряд ли это будет с учетом потерь мужчин на фронте
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