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9 июля 2023, 9:10 Читати українською

НБУ обнародовал стратегию смягчения валютных ограничений

Национальный банк во исполнение требований МВФ разработал и обнародовал Стратегию смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Национальный банк во исполнение требований МВФ разработал и обнародовал Стратегию смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию.

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Что предполагает стратегия

Стратегией предусмотрено увеличение привлекательности гривневых активов, смягчение валютных ограничений и повышение курсовой гибкости.

В то же время, НБУ отмечает, что документ не устанавливает никаких временных рамок, а его реализация будет основываться на соответствующих макроэкономических предпосылках. Среди них:

  • инфляция и инфляционные ожидания;
  • уровень международных резервов и устойчивость валютного рынка;
  • процентные ставки;
  • параметры финансовой стойкости

В то же время введение стратегии может быть приостановлено в случае усиления военных рисков, а предыдущие шаги отменены.

«Сложившиеся предпосылки и положительный результат проведенного анализа уже позволили НБУ смягчить ряд валютных ограничений в июне. В то же время предпосылки для реализации следующих шагов по стратегии еще формируются», — добавили в НБУ.

Читайте: Нацбанк снова смягчил некоторые военные ограничения по валютным операциям

Напомним

Меморандум с МВФ предполагал, что Нацбанк должен был до конца июня составить стратегию для перехода к более гибкому режиму обменного курса.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
9 июля 2023, 10:04
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Оригинальная ссылка собственно на текст стратегии…

https://cutt.us/1jkQf

или

https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Strategy_for_easing_FX_restrictions_07−07−2023.pdf
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