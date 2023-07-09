НБУ обнародовал стратегию смягчения валютных ограничений

Национальный банк во исполнение требований МВФ разработал и обнародовал Стратегию смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию. Об этом сообщается на сайте НБУ .

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Что предполагает стратегия

Стратегией предусмотрено увеличение привлекательности гривневых активов, смягчение валютных ограничений и повышение курсовой гибкости.

В то же время, НБУ отмечает, что документ не устанавливает никаких временных рамок, а его реализация будет основываться на соответствующих макроэкономических предпосылках. Среди них:

инфляция и инфляционные ожидания;

уровень международных резервов и устойчивость валютного рынка;

процентные ставки;

параметры финансовой стойкости

В то же время введение стратегии может быть приостановлено в случае усиления военных рисков, а предыдущие шаги отменены.

«Сложившиеся предпосылки и положительный результат проведенного анализа уже позволили НБУ смягчить ряд валютных ограничений в июне. В то же время предпосылки для реализации следующих шагов по стратегии еще формируются», — добавили в НБУ.

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Напомним

Меморандум с МВФ предполагал, что Нацбанк должен был до конца июня составить стратегию для перехода к более гибкому режиму обменного курса.