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8 июля 2023, 17:00 Читати українською

Газпром пригрозил Киеву разрывом сотрудничества из-за арбитражных судов

В России угрожают санкциями за продолжающиеся арбитражные разбирательства Нафтогаза с российским Газпромом. Соответствующее заявление сделал глава правления Газпрома Алексей Миллер, сообщает российское агентство Интерфакс.

В России угрожают санкциями за продолжающиеся арбитражные разбирательства Нафтогаза с российским Газпромом.
Фото: zn.ua

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Миллер отметил, что Нафтогаз уже подал многомиллиардный иск в Россию в суды США.

«В случае продолжения таких недобросовестных действий Нефтегаза исключить нельзя, что это может привести к введению санкций рф. Тогда уже какие-либо отношения российских компаний с Нафтогазом будут просто невозможны», — сказал он.

Как известно из сообщения российского агентства, нервозность в Газпроме вызывает требование Нафтогаза выполнять условия соглашения от 2019 года по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей.

Договоренности предусматривали подписание контракта на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет, минимальный объем транзита — 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров — в следующие 4 года. Причем российская сторона обязана оплачивать указанные объемы независимо от того, были ли они прокачаны на практике.

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В мае 2022 года Украина была вынуждена прекратить транзит газа через оказавшуюся на временно оккупированной россией территории точку Сохрановка в Луганской области — через этот пункт осуществляется поставка трети газа в Европу.

Украина предложила российской стороне увеличить прокачку через другую точку доступа — Суджа. Однако россия увеличивать транзит отказалась. И платить за недопрокаченные объемы тоже отказалась.

По словам Миллера, оккупация точки доступа Сохрановка — это «надуманный повод».

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В сентябре 2022 года Газпром уже заявлял, что категорически отвергает все требования Нафтогаза относительно инициированного рассмотрения транзита российского газа в Европу — непредоставленные украинской стороной услуги не должны и не будут оплачиваться, подчеркивал концерн.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
8 июля 2023, 18:43
#
Во напугал!!!Не знает что делать-пугает…
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0
youknow
youknow
8 июля 2023, 18:53
#
Не виконання умов, шантаж, погрози — расія во всій своїй «красі»
+
0
mantis05
mantis05
8 июля 2023, 18:57
#
Рабсея: если вы не согласитесь- мы начнём жрать го*но прямо с лопаты. Оч страшно
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