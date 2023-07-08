МВФ улучшил прогноз развития экономики Украины

Рост реального ВВП в Украине по состоянию на май уже достиг плюс 2,4% по сравнению с минус 29,1% в конце прошлого года, при этом уменьшились показатели инфляции и улучшились условия на валютном рынке. Об этом говорится в обнародованном документе МВФ по итогам первого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, сообщает Укринформ.

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«Последний анализ данных свидетельствует о более устойчивой экономической деятельности, чем к моменту утверждения программы EFF», — отмечается в документе.

ВВП

В частности, пересмотренный в сторону улучшения показатель роста реального ВВП в 2022 году (с минус 30,3% до минус 29,1%). Это произошло благодаря более мощной динамике в IV квартале прошлого года, когда хозяйства и компании в Украине лучше адаптировались к отключению электроснабжения.

Кроме того, в I квартале 2023 года рост ВВП повысился до плюс 2,4%, что свидетельствует о значительном возобновлении экономической активности, а также дальнейшей адаптации бизнеса и домохозяйств во время войны.

«Опросы предприятий подтверждают улучшение настроений», — отмечается в документе.

В то же время как непредвиденный риск указывается на разрушение Каховской плотины, что «может повлиять на рост из-за потери пахотных земель, миграции и нарушения работы промышленных объектов, в том числе из-за нехватки воды и электроэнергии».

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Инфляция

Показатель инфляции в Украине по состоянию на май 2023 снизился до 15,3% в годовом измерении с 26,6% по состоянию на конец 2022 года.

Базовая инфляция (не учитывающая изменения цен на продовольствие и электроэнергию) также снизилась до 15,6% в мае с 22,6% в конце 2022 года.

Как отметили в МВФ, это отразило усилия по оптимизации поставок продуктов питания и горючего, быстрому восстановлению энергетического сектора после атак, а также укреплению наличного курса гривны.

Отмечается, что тарифы на электроэнергию для домохозяйств возрастут более чем на 60% с июня, однако это в незначительной степени повлияет на инфляцию из-за низкой базы.

Бюджетный дефицит

В МВФ также отметили ухудшение показателей бюджетного дефицита по сравнению с прошлым годом, «поскольку более высокие доходы были более чем компенсированы большими расходами в течение первых четырех месяцев 2023 года».

В связи с этим отмечается, что совокупный общий бюджетный дефицит достиг около 185 млрд грн в течение первых четырех месяцев 2023 года по сравнению со 130 млрд грн в этот же период 2022 года.

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Валютный рынок

В МВФ также отметили, что в Украине улучшились условия на валютном рынке из-за продления внешних поступлений и сезонных факторов, в частности продажи валюты сельскохозяйственными производителями.

Разница между официальным и наличным курсами стабилизировалась на уровне около 2−4% с марта, тогда как месячная чистая продажа валюты НБУ стабилизировалась на уровне $1,6 млрд в марте-мае по сравнению с $2,9 млрд зимой.