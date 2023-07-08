Обыск в доме экс-главы Kraken, покупка NFT через расширение Chrome: что нового на рынке криптовалют

ФБР провело обыск в доме бывшего главы криптобиржи Kraken — The New York Times

В марте 2023 года ФБР провело обыск в доме экс-главы криптобиржи Kraken Джесса Пауэлла в рамках уголовного расследования по обвинению во взломе основанной им некоммерческой организации. Об этом сообщает The New York Times.

По данным источников, федералы завели дело против предпринимателя еще осенью 2022 года. Представители центра искусств Verge заявили, что Пауэлл взламывал компьютеры компании, препятствуя доступу к электронной почте и другим сообщениям.

В ходе обысков в доме бывшего главы криптобиржи Kraken ФБР изъяло электронные устройства. При этом правоохранители пока не предъявили никаких обвинений.

Адвокат Jenner & Block Брэндон Фокс подтвердил, что Пауэлл находится под следствием. По его словам, расследование «никоим образом не связано с его работой в индустрии криптовалют».

Он также считает, что сооснователь биржи «не сделал ничего плохого», а Verge «предоставила односторонний и неполный отчет».

В июне Пауэлл подал в суд на центр искусств, заявив о праве полного доступа к учетным записям организации, поскольку входит в ее совет директоров.

Бизнесмен стал соучредителем Verge в 2007 году, но компания исключила его из правления в 2022 году за нарушение «руководящих принципов».

Напомним, прошлой осенью Джесс Пауэлл покинул должность главы криптобиржи Kraken. Он объяснил, что его уход продиктован желанием уделять больше времени работе над продуктами и «защите интересов отрасли».

Пользователи Twitter смогут покупать NFT через расширение Chrome

Проект NFT Inspect заключил партнерство с инфраструктурным провайдером MoonPay, что позволит пользователям Twitter покупать NFT и криптовалюту через расширение для браузера Chrome.

Клиенты смогут выбирать различные способы оплаты, включая Apple Pay, Google Pay, кредитные и дебетовые карты.

«Это партнерство укрепляет наше общее видение поощрения широкого распространения криптовалют и создания безграничной экосистемы цифровых платежей, в которой может участвовать каждый, независимо от опыта», — заявил генеральный директор и соучредитель MoonPay Иван Сото-Райт.

В Европе предостерегли от исключения децентрализованных финансовых сервисов из MiCA

Ассоциация финансовых рынков Европы (AFME) призвала регулирующие органы не исключать децентрализованные финансовые сервисы (DeFi) из нормативно-правовой базы MiCA. Об этом говорится в соответствующем документе.

«Мы считаем, что децентрализованные финансы и связанные с ними виды деятельности должны быть помещены в регулятивный периметр надлежащим образом, чтобы управлять рисками для целостности рынка, финансовой стабильности и конечных пользователей, при этом продвигая финансовые и технологические инновации», — уточнили в AFME.

Напомним, 20 апреля 2023 года Европарламент принял закон по легализации и регулированию криптоактивов в ЕС MiCA.

Документ вводит строгие правила, направленные на защиту инвесторов и потребителей, включая раскрытие информации и соблюдение AML/CFT-стандартов, а также ужесточает требования к стейблкоинам, которые должны быть поддержаны отдельным резервом активов.

Однако закон пока не затрагивает DeFi-сервисы.

При этом ожидается, что законодательные нормы полноценно заработают в 2024 году.

Биткоин перестал считаться «мимолетным увелечением» — глава Grayscale Investments

Участие крупных инвестиционных компаний в гонке за запуск спотового биткоин-ETF демонстрирует, что первая криптовалюта больше не является «мимолетным увлечением». Об этом заявил глава Grayscale Investments Майкл Зонненшайн, сообщает The Block.

По его словам, участники рынка «положительно реагируют на вхождение в биткоин» традиционных финансовых учреждений. Тенденция придает ему дополнительную ценность, добавил глава компании.

«Недавние новости… подчеркивают стойкость этого класса активов в более широком смысле, и многие инвесторы рассматривают (биткоин, — ред.) как уникальную возможность для инвестиций», — заявил Зонненшайн.