Евросоюз утвердил регулирование криптовалют

Европарламент принял закон по легализации и регулированию криптоактивов в ЕС MiCA. Об этом сообщил первый заместитель главы налогового комитета Украины Ярослав Железняк.

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«ЕС станет первой большой юрисдикцией в мире с системной законодательной базой для сферы криптоактивов», — заявил он.

По словам Железняка, текст разрабатывали, дискутировали и переписывали в течение трех последних лет, но коллапсы на глобальном рынке криптоактивов немного ускорили процесс.

«С MiCA участникам рынка больше не придется ориентироваться в 27 наборах разных национальных регулирующих актов, упрощая процесс авторизации для поставщиков криптовалютных услуг CASP, работающих на едином рынке ЕС», — отметили эксперты Chainalysis.

Законодательные нормы будут полноценно заработать в 2024 году.

«Ну и мы с коллегами из НКЦБФР и других регуляторов уже работаем над имплементацией части положений МиСА, чтобы криптоактивы были легальными и в Украине», — добавил Железняк.