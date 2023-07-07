USAID расширяет грантовую поддержку украинского малого и среднего бизнеса

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 июля 2023, 13:03 Читати українською

USAID расширяет грантовую поддержку украинского малого и среднего бизнеса

Программа USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» расширяет грантовую поддержку на возобновление украинского малого и среднего бизнеса до 92 млн грн. Таким образом, предприятия смогут получить больше грантов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Программа USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» расширяет грантовую поддержку на возобновление украинского малого и среднего бизнеса до 92 млн грн.
Фото: golos.com.ua

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

Грантовая программа была открыта 22 июля 2022 года. В рамках программы предполагается предоставление около 120 грантов в объеме от 600 000 грн до 1 200 000 грн.

«Объем грантовой поддержки в рамках программы увеличился с 36 млн. грн. до 92 млн. грн., что позволяет большему количеству малых и средних предприятий (МСП) воспользоваться ее преимуществами», — говорится в сообщении.

Программа концентрируется на секторах информационных технологий, инжиниринга, производства, услуг, а также креативных индустрий.

Читайте также: USAID будет выплачивать по 2,2 тысячи пострадавшим в результате подрыва Каховской ГЭС

В то же время программа открыта к заявкам в поддержку других секторов, отвечающих критериям этого запроса. Деятельность грантополучателя может быть сосредоточена на следующих потребностях:

  • улучшение бизнес-процессов и моделей;
  • развитие организационного потенциала;
  • развитие производства, продаж;
  • цифровые и торговые способности.

Направления оказания грантовой помощи

Направления оказания грантовой помощи могут включать:

  • разработку продукта и инновации,
  • создание или восстановление цепей поставок,
  • усиление подготовки персонала и обеспечение персоналом,
  • улучшение онлайн-маркетинга и продвижение на внутреннем и внешнем рынках,
  • повышение конкурентоспособности бизнеса,
  • подобную деятельность, связанную с поддержкой непрерывности и возобновления бизнеса.

Прием заявок продлится до 24 июля 2023 (включительно). Подробная информация по подаче заявки, необходимых документов и критериев отбора по ссылке.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
bonv
bonv
7 июля 2023, 14:21
#
Голландські акціонери «Укрнафтобуріння» застерегли банки, Мін'юст і податкову від незаконних дій щодо передачі управління компанією «Укрнафті».
https://www.unian.ua/economics/energetics/gollandski-akcioneri-ukrnaftoburinnya-zasteregli-banki-min-yust-i-podatkovu-vid-nezakonnih-diy-shchodo-peredachi-upravlinnya-kompaniyeyu-ukrnafti-12319896.html
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами