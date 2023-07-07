Программа USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» расширяет грантовую поддержку на возобновление украинского малого и среднего бизнеса до 92 млн грн. Таким образом, предприятия смогут получить больше грантов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
USAID расширяет грантовую поддержку украинского малого и среднего бизнеса
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Подробности
Грантовая программа была открыта 22 июля 2022 года. В рамках программы предполагается предоставление около 120 грантов в объеме от 600 000 грн до 1 200 000 грн.
«Объем грантовой поддержки в рамках программы увеличился с 36 млн. грн. до 92 млн. грн., что позволяет большему количеству малых и средних предприятий (МСП) воспользоваться ее преимуществами», — говорится в сообщении.
Программа концентрируется на секторах информационных технологий, инжиниринга, производства, услуг, а также креативных индустрий.
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В то же время программа открыта к заявкам в поддержку других секторов, отвечающих критериям этого запроса. Деятельность грантополучателя может быть сосредоточена на следующих потребностях:
- улучшение бизнес-процессов и моделей;
- развитие организационного потенциала;
- развитие производства, продаж;
- цифровые и торговые способности.
Направления оказания грантовой помощи
Направления оказания грантовой помощи могут включать:
- разработку продукта и инновации,
- создание или восстановление цепей поставок,
- усиление подготовки персонала и обеспечение персоналом,
- улучшение онлайн-маркетинга и продвижение на внутреннем и внешнем рынках,
- повышение конкурентоспособности бизнеса,
- подобную деятельность, связанную с поддержкой непрерывности и возобновления бизнеса.
Прием заявок продлится до 24 июля 2023 (включительно). Подробная информация по подаче заявки, необходимых документов и критериев отбора по ссылке.
Комментарии - 1
https://www.unian.ua/economics/energetics/gollandski-akcioneri-ukrnaftoburinnya-zasteregli-banki-min-yust-i-podatkovu-vid-nezakonnih-diy-shchodo-peredachi-upravlinnya-kompaniyeyu-ukrnafti-12319896.html