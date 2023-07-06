В приложении «Киев Цифровой» теперь можно оплачивать коммунальные услуги

Мобильное приложение «Киев Цифровой» обновили. Теперь в нем появился сервис по оплате коммунальных услуг в столице. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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«Благодаря обратной связи от пользователей в приложении добавлена возможность оплачивать коммунальные услуги, там же хранить квитанции и предоставлять показатели счетчиков», — говорится в сообщении.

Как оплатить коммунальные услуги

Для этого нужно в «Киев Цифровой» только добавить адрес. Все счета и квитанции хранятся в личном профиле, а когда поступит платежка вы получите уведомление.

Обновленный «Киев Цифровой» уже доступен для скачивания в App Store и Google Play.

Напомним

«Минфин» писал, что у «Киев Цифровой» появилась офлайн-карта укрытий. Кроме того, в обновлении добавили возможность сообщать о закрытом или недоступном укрытии.