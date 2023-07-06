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6 июля 2023, 19:40 Читати українською

В приложении «Киев Цифровой» теперь можно оплачивать коммунальные услуги

Мобильное приложение «Киев Цифровой» обновили. Теперь в нем появился сервис по оплате коммунальных услуг в столице. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Мобильное приложение «Киев Цифровой» обновили.
Фото: zoda.gov.ua

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«Благодаря обратной связи от пользователей в приложении добавлена возможность оплачивать коммунальные услуги, там же хранить квитанции и предоставлять показатели счетчиков», — говорится в сообщении.

Как оплатить коммунальные услуги

Для этого нужно в «Киев Цифровой» только добавить адрес. Все счета и квитанции хранятся в личном профиле, а когда поступит платежка вы получите уведомление.

Обновленный «Киев Цифровой» уже доступен для скачивания в App Store и Google Play.

Напомним

«Минфин» писал, что у «Киев Цифровой» появилась офлайн-карта укрытий. Кроме того, в обновлении добавили возможность сообщать о закрытом или недоступном укрытии.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
Три літри
Три літри
6 июля 2023, 20:03
#
Оце перемога в 2023 році
+
0
zig4free
zig4free
6 июля 2023, 21:38
#
За МАКД (Киевом) Жизни нет?
+
0
zig4free
zig4free
6 июля 2023, 21:38
#
За Киевом (МКАД) Жизни нет?
+
0
zig4free
zig4free
6 июля 2023, 21:39
#
А как оплачивать премиальное ПВО в Киеве?
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