Кличко: главу Киевгорстроя отстранили, а в компании проведут аудит

После опубликованного расследования СМИ президента Киевгорстроя Игоря Кушнира решили временно отстранить от исполнения обязанностей и провести аудит деятельности компании. Об этом написал глава КГГА Виталий Кличко в Telegram .

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Аудит Киевгорстроя

«По моему требованию состоялось совместное заседание Наблюдательного совета и Правление ЧАО «Киевгорстрой», где было принято решение о проведении аудита деятельности компании с привлечением одной из ведущих международных аудиторских фирм.

В настоящее время руководитель Киевгорстроя Игорь Кушнир отстранен от исполнения обязанностей", — отметил Кличко.

Депутаты Киевсовета также создали временную контрольную комиссию, которая тоже предоставит результаты проверки деятельности ЧАО «Киевгорстрой» и его руководства.

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Наблюдательный совет поручил Киевгорстрою продолжать деятельность по выполнению обязательств перед инвесторами.

Что происходит

Как писал «Минфин», по данным расследования СМИ, Кушнир покинул Украину 27 февраля 2022 года, выехав из Украины в Венгрию через пункт «Вилок». За границей он пробыл до середины апреля прошлого года. В целом с февраля 2022 года Кушнир провел за границей восемь месяцев.

Также в расследовании говорится, что Кушнир со своей женой Оксаной в мае этого года поднялись на Эверест.

Ранее «Минфин» писал, что Киевгорстрой не возобновляет строительство 18 объектов. Средняя задержка сроков сдачи в эксплуатацию строящихся застройщик домов составляет 17 месяцев. В компании объяснили, что финансирование строительства ЖК происходит на средства частных инвесторов.

После начала войны продажи остановились почти полностью, из-за чего начали возникать существенные перебои с финансированием строительства, заявили в Киевгорстрое.

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Работы не возобновятся, пока не будут найдены источники финансирования, заявил в середине апреля президент компании Игорь Кушнир.

Киевский городской совет назначил проверку холдинговой компании «Киевгорстрой» в связи с выходом критического журналистского расследования Bihus.info.