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6 июля 2023, 14:53 Читати українською

Кличко: главу Киевгорстроя отстранили, а в компании проведут аудит

После опубликованного расследования СМИ президента Киевгорстроя Игоря Кушнира решили временно отстранить от исполнения обязанностей и провести аудит деятельности компании. Об этом написал глава КГГА Виталий Кличко в Telegram.

После опубликованного расследования СМИ президента Киевгорстроя Игоря Кушнира решили временно отстранить от исполнения обязанностей и провести аудит деятельности компании.

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Аудит Киевгорстроя

«По моему требованию состоялось совместное заседание Наблюдательного совета и Правление ЧАО «Киевгорстрой», где было принято решение о проведении аудита деятельности компании с привлечением одной из ведущих международных аудиторских фирм.

В настоящее время руководитель Киевгорстроя Игорь Кушнир отстранен от исполнения обязанностей", — отметил Кличко.

Депутаты Киевсовета также создали временную контрольную комиссию, которая тоже предоставит результаты проверки деятельности ЧАО «Киевгорстрой» и его руководства.

Читайте: Глава Киевгорстроя выехал за границу со справкой об инвалидности и покорил Эверест. В пресс-службе прокомментировали

Наблюдательный совет поручил Киевгорстрою продолжать деятельность по выполнению обязательств перед инвесторами.

Что происходит

Как писал «Минфин», по данным расследования СМИ, Кушнир покинул Украину 27 февраля 2022 года, выехав из Украины в Венгрию через пункт «Вилок». За границей он пробыл до середины апреля прошлого года. В целом с февраля 2022 года Кушнир провел за границей восемь месяцев.

Также в расследовании говорится, что Кушнир со своей женой Оксаной в мае этого года поднялись на Эверест.

Ранее «Минфин» писал, что Киевгорстрой не возобновляет строительство 18 объектов. Средняя задержка сроков сдачи в эксплуатацию строящихся застройщик домов составляет 17 месяцев. В компании объяснили, что финансирование строительства ЖК происходит на средства частных инвесторов.

После начала войны продажи остановились почти полностью, из-за чего начали возникать существенные перебои с финансированием строительства, заявили в Киевгорстрое.

Читайте: Задержка сроков сдачи и отсутствие финансирования: что происходит с недостройками Киевгорстроя

Работы не возобновятся, пока не будут найдены источники финансирования, заявил в середине апреля президент компании Игорь Кушнир.

Киевский городской совет назначил проверку холдинговой компании «Киевгорстрой» в связи с выходом критического журналистского расследования Bihus.info.

Источник: Минфин
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