Fitch подтвердило рейтинг ПриватБанка «ССС-»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах государственного ПриватБанка соответственно «ССС-» и «ССС» и рейтинги устойчивости (VR) «ССС». Об этом говорится в сообщении Fitch.

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«РДЭ ПриватБанка в иностранной валюте отражает мнение Fitch о том, что дефолт по его приоритетным обязательствам в иностранной валюте остается реальной возможностью из-за войны.

Однако банк поддерживает в целом адекватную ликвидность в иностранной валюте по сравнению со своими потребностями, чему способствуют различные меры регулирования капитала и валютного контроля, введенные с начала войны по снижению рисков оттока депозитов и капитала и поддержанию стабильности и доверия к банковской системе", — отметило агентство.

Оно уточнило, что обязательств по внешнему долгу в Приватбанке отсутствует, а доступной ликвидности банка в иностранной валюте было достаточно, чтобы покрыть 82% клиентских депозитов в иностранной валюте на конец первого квартала 2023 года.

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Одновременно Fitch снизило рейтинги государственной поддержки GSR Приватбанка с «ссс-» до «нет поддержки» (ns).

«Снижение рейтинга GSR отражает нашу уверенность в том, что в случае существенного дефицита капитала Приватбанк, вероятнее всего, в ближайшем будущем будет действовать в условиях ограничения регулятивного капитала, а не получит экстренную поддержку от государства», — отметило агентство.

Fitch напомнило, что Приватбанк является крупнейшим банком в Украине с долей активов почти 27% всего банковского сектора на конец первого квартала 2023 года с акцентом на розничный сектор, и отметило, что оценивает деловой профиль банка и его доходность значительно выше, чем у его аналогов. .

По данным НБУ, на начало мая Приватбанк по размеру активов (759,3 млрд грн) занимал 1 место на рынке среди 65 действовавших банков.