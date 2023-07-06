Годовая инфляция в россии ускорилась до 3,43%

Годовая инфляция в россии с 27 июня по 3 июля ускорилась до 3,43% против 3,21% 20−26 июня, следует из данных Минэкономразвития.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как изменились цены на продукты

За неделю 27 июня — 3 июля, по данным росстата, выросли цены на сахар-песок на 1,1%, на мясо кур и куриные яйца на 0,7%.

Также подорожали вермишель (+0,5%), печенье, черный чай (+0,4%), баранина, мука, рис, обеды в столовой и кафе (+0,3%), колбаса, сосиски, сухие смеси для детского питания (+0,2%), говядина, свинина, рыба, мороженое, молоко, творог и соль (+0,1%).

Читайте: Доходы россии от продажи нефти и газа упали более чем на четверть

Среди непродовольственных товаров выросли цены на телевизоры (+1,1%), древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты (+0,9%), смартфоны, мужские носки (+0,5%), женские колготки (+0,4%), обрезные доски (+0,3%), шампуни (+0,2%), отечественные легковые автомобили и сигареты с фильтром (+0,1%).

Напомним

Война россии против Украины ложится тяжелым бременем на российскую казну на фоне роста расходов на финансирование военной агрессии кремля, в то время как экономика страны находится под санкциями Запада.

Налоги от нефтегазовой отрасли остаются ключевым источником доходов, хотя в настоящее время они составляют менее трети поступлений в российский бюджет.