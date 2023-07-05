Доходы России от продажи нефти и газа упали более чем на четверть

Доходы рф от нефти и газа сократились более чем на четверть прошлого месяца на фоне снижения цен на нефть и ограничения поставок газа в Европу. Об этом сообщает Bloomberg.

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Поступления в бюджет от налогов на нефть и газ в июне сократились на 26% по сравнению с прошлым годом и составили около 529 млрд рублей ($5,84 млрд).

Налоги на газ упали на 54% до 125,7 млрд рублей, а доходы от нефти и нефтепродуктов, на которые приходится более 76% выручки от продажи углеводородов, по подсчетам Bloomberg, сократились почти на одну десятую до 402,8 млрд рублей.

Война россии против Украины ложится тяжелым бременем на российскую казну на фоне роста расходов на финансирование военной агрессии Кремля, в то время как экономика страны находится под санкциями Запада. Налоги от нефтегазовой отрасли остаются ключевым источником доходов, хотя в настоящее время они составляют менее трети поступлений в российский бюджет.

Ранее в этом году россия изменила способ оценки цен на нефть с целью налогообложения, чтобы увеличить доходы бюджета после того, как страны «Большой семерки» ввели предел цен на свои продажи нефти, а Европейский Союз запретил большую часть импорта нефти и нефтепродуктов морским путем.

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Министерство финансов ввело дисконт к мировому стандарту Brent, устанавливающему минимальную цену на нефть в стране с целью бюджета. Если российская нефть торгуется выше порога, министерство использует преимущественную рыночную цену для расчета налогов.

В июне основная экспортная смесь России Urals стоила в среднем $55,28 за баррель, что на $8,6 выше цены, рассчитанной с использованием учетного механизма.