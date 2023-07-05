Киевляне могут отказаться от бумажных счетов за коммуналку

С 10 июля киевляне могут отказаться от бумажных счетов для оплаты жилищно-коммунальных услуг и пользоваться только электронными версиями. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Подтвердить отказ от бумажных счетов можно на сайте Центра коммунального сервиса (ЦКС).

Отмечается, что решение было принято из-за многочисленных обращений потребителей.

Отказаться от бумажных счетов-сообщений можно по всем адресам (объектам), если их у потребителя несколько.

Оплачивать коммуналку можно будет по-прежнему в банковских или почтовых кассах. Для оплаты достаточно сообщить кассиру адрес, по которому оплачиваются услуги.

Бумажные счета-сообщения и дальше будут поступать потребителям, которые не дали согласия на переход на электронные версии.

Процедура отказа от бумажного счета-уведомления

В личном кабинете потребителя с 10 июля будет автоматически появляться всплывающее окошко с кнопками. Здесь необходимо выбрать адрес, по которому хотите отказаться от бумажного счета. Также от него можно будет отказаться на странице управления профилем. Если потребитель имеет несколько объектов и желает отказаться от бумажных счетов на всех объектах, нужно нажать кнопку «Отказаться для всех объектов». Если потребитель хочет отказаться от бумажных счетов-уведомлений на конкретном объекте, нужно нажать кнопку «Перейти к настройкам» и выбрать объект, на котором потребитель не желает получать бумажные счета-уведомления. На электронную почту потребителя поступит уведомление о подтверждении отказа от получения бумажных счетов-уведомлений.

Кроме того потребители могут оставить заявление в районном сервисном центре ЦКС. Контакты центров по ссылке.

Электронные счета обладают рядом преимуществ

быстрее поступают к потребителю в электронных сервисах: в личном кабинете потребителя, в мобильном приложении «Коммуналка» или на сайтах поставщиков жилищно-коммунальных услуг и других платформах;

на сайте ЦКС потребитель может дистанционно заказать дубликат счета-уведомления, который выглядит так же, как бумажный, и в случае необходимости сможет его распечатать;

оплатить счет за потребленные жилищно-коммунальные услуги в электронном виде можно онлайн где угодно и в любое время.

Напомним

«Минфин» писал, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, отменила решение от 29 июня 2023 года о повышении тарифов на воду.