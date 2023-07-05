Цены на АЗС продолжают расти

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5 июля стоимость бензина марки А-95 выросла на 2 грн/л на станциях «Автотранс», BVS, VostokGaz, «Укр-Петроль» и Mango — до 48,98 грн/л, 48,99 грн/л, 45,89 грн/л, 45,80 грн/л и 46,74 грн/л соответственно.

ОККО и WOG повысили цену на дизтопливо на 1 грн/л до 49,99 грн/л. Дизтопливо на станциях «Автотранс», BVS и VostokGaz добавило 2 грн/л.

Также цены выросли в сетях UPG, AMIC, Ovis, ZOG и других.

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Возврат налогов

Цены на горючее начали расти с 1 июля, после возвращения налогообложения горючего, действовавшего до полномасштабной войны. За минувшие выходные (30 июня — 3 июля) средние розничные цены в Украине выросли на 2−2,4 грн/л.