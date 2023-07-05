В Австралии провели обыски в местном офисе Binance — Bloomberg

Сотрудники Комиссии по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) провели обыски в офисе Binance Australia в рамках расследования касательно деривативов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

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В апреле 2023 года регулятор аннулировал лицензию местного филиала криптобиржи. До 21 апреля пользователи Binance Australia Derivatives должны были закрыть все позиции по деривативам.

Ведомство изучает отнесение клиентов платформы к розничным и институциональным клиентам. Ранее компания признала, что ошибочно отнесла первых ко второй категории.

«Мы не можем подтвердить или опровергнуть какие-либо детали. Проверка регулятором компании продолжается», — заявил представитель ASIC.

Сотрудники Binance Australia сообщили, что «сотрудничают с местными властями и сосредоточены на соблюдении нормативных стандартов».

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В мае Binance Australia уведомило о приостановке пополнения аккаунтов в местных долларах ввиду действий поставщика платежных услуг.

Позднее Binance заявила о прекращении сотрудничества с Paysafe, что в отсутствие альтернатив приведет к невозможности депонирования и вывода средств в евро с сентября.

Напомним

«Минфин» писал, что присутствие Binance на рынке Европы сократилось за полгода вдвое.