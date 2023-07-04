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4 июля 2023, 16:57 Читати українською

Присутствие Binance на рынке Европы сократилось за полгода вдвое — WSJ

Присутствие криптобиржи Binance на рынке Европы сократилось за полгода вдвое и может уменьшиться еще больше из-за ужесточения требований местных регуляторов на фоне краха биржи FTX, сообщила The Wall Street Journal.

Присутствие криптобиржи Binance на рынке Европы сократилось за полгода вдвое и может уменьшиться еще больше из-за ужесточения требований местных регуляторов на фоне краха биржи FTX, сообщила The Wall Street Journal.► Читайте страницу «Минфин» в фейсбуке: главные финансовые новостиДоля Binance в торговлеПо данным исследовательской компании Kaiko, доля Binance в торговле криптовалютой, номинированной в евро, упала до 15%, тогда как еще в январе превышала 30%.

► Читайте страницу «Минфин» в фейсбуке: главные финансовые новости

Доля Binance в торговле

По данным исследовательской компании Kaiko, доля Binance в торговле криптовалютой, номинированной в евро, упала до 15%, тогда как еще в январе превышала 30%.

В результате сейчас самый высокий пользовательский трафик на Binance приходится на Вьетнам, Турцию, Индию и Аргентину, свидетельствуют данные аналитической компании SimilarWeb.

Напомним

В мае 2022 года Binance открыла в Париже свою первую региональную штаб-квартиру, потратив более полутора лет на регистрацию во Франции. Недавно французская прокуратура провела обыск в офисе биржи в рамках расследования на предмет отсутствия контроля за отмыванием денег и незаконного предложения услуг.

Представитель Binance подтвердил факт визита прокуратуры, но отказался комментировать «специфику правоохранительных или регулирующих расследований».

Читайте: Binance выталкивают из США: чем не угодила Штатам крупнейшая криптобиржа

Ранее, в июне, Управление финансовых услуг и рынка Бельгии потребовало от Binance прекратить предлагать услуги в стране, отметив, что биржа делает это с использованием компаний за пределами европейской экономической зоны, что запрещено. Чуть раньше Binance объявила об уходе с рынка Нидерландов, так как не смогла пройти регистрацию. Все еще не выдал лицензию бирже на хранение криптовалют регулятор Германии.

В апреле 2023 года депутаты Европарламента одобрили законопроект о регулировании криптовалют Markets in Cypto-Assets (MiCA). Новые правила должны вступить в силу в 2024 году.

Они позволяют криптовалютным компаниям, авторизованным в одном государстве-члене, предлагать услуги во всех странах блока. Но в них есть положение, позволяющее странам запрещать криптовалютный бизнес, если регулирующие органы видят в нем риск для пользователей, отметил представитель Chainalysis Трентон Кеннеди. Представитель Binance заявил, что компания уже сосредоточена на соблюдении требований нового законодательства ЕС.

WSJ напоминает, что в США иск в суд к Binance подала Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), отметившая, что криптобиржа игнорирует американское законодательство в сфере ценных бумаг.

По данным CCData, Binance все еще остается крупнейшей криптоплатформой, но ее доля на мировом рынке спотовой торговли упала с 57% в феврале до 42% в июне.

Источник: Минфин
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