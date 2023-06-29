Финансовый регуляторный орган (BaFin) Германии решил не предоставлять криптобирже Binance лицензию на работу в стране. Об этом пишет Сoindesk.
Binance получила отказ в лицензии на работу в Германии — СМИ
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Что известно
Пока неясно, был ли отказ официальным решением Федерального органа финансового надзора (BaFin) или намерением, высказанным в ходе текущих дискуссий.
«Мы не можем поделиться деталями разговоров с регуляторами, мы продолжаем работать над соблюдением требований BaFin. Как и ожидалось, это детальный и постоянный процесс. Мы уверены, что у нас есть правильная команда и принятые меры для продолжения нашего обсуждения с регуляторными органами в Германии», — сказал представитель Binance в заявлении, отправленном по электронной почте CoinDesk.
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BaFin отказался комментировать отдельные компании из-за требований профессиональной тайны в Германии.
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