Binance получила отказ в лицензии на работу в Германии — СМИ

Финансовый регуляторный орган (BaFin) Германии решил не предоставлять криптобирже Binance лицензию на работу в стране. Об этом пишет Сoindesk.

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Что известно

Пока неясно, был ли отказ официальным решением Федерального органа финансового надзора (BaFin) или намерением, высказанным в ходе текущих дискуссий.

«Мы не можем поделиться деталями разговоров с регуляторами, мы продолжаем работать над соблюдением требований BaFin. Как и ожидалось, это детальный и постоянный процесс. Мы уверены, что у нас есть правильная команда и принятые меры для продолжения нашего обсуждения с регуляторными органами в Германии», — сказал представитель Binance в заявлении, отправленном по электронной почте CoinDesk.

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BaFin отказался комментировать отдельные компании из-за требований профессиональной тайны в Германии.