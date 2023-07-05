Fitch изменило рейтинги Ощадбанка и Укргазбанка и подтвердило рейтинг Укрэксимбанка

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинги устойчивости двух государственных банков Украины — Ощадбанка и Укргазбанка, и подтвердило рейтинг еще одного госбанка — Укрэксимбанка. Соответствующие рейтинги опубликованы на сайте агентства. Об этом сообщает ЭП со ссылкой на Интерфакс-Украина.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Так, повышены рейтинги устойчивости Ощадбанка и Укргазбанка с «сс» к «сс-с», и подтверждены их долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах соответственно «ССС-» и «ССС».

«Повышение рейтинга устойчивости отражает наше мнение об умеренно более низком риске банкротства Ощадбанка и Укргазбанка в результате более устойчивого качества активов и прибыльности из-за менее жесткой операционной среды, чем мы ожидали ранее», — отмечает агентство.

Одновременно снижены рейтинги государственной поддержки GSR обоих банков с «ссс-» до «нет поддержки» (ns).

«Снижение рейтинга GSR отражает нашу уверенность в том, что в случае существенного дефицита капитала Ощадбанк и Укргазбанк, вероятнее всего, в ближайшем будущем будут действовать в условиях ограничения регулятивного капитала, а не получат немедленную чрезвычайную капитальную поддержку от государства», — пояснило Fitch.

Кроме того, агентство подтвердило долгосрочные РДЭ государственного Укрэксимбанка в иностранной и национальной валютах «CCC-» и «CCC», а также подтвердило его рейтинги VR на уровне «f» и GSR на уровне «нет поддержки».

Fitch объясняет такую оценку тем, что показатели достаточности основного и регулятивного капитала Укрэксимбанка на 1 июня соответственно 3,7% и 7,4% остаются ниже минимальных нормативных значений 7% и 10%.

«Мы считаем, что банк и дальше будет полагаться на длительное ослабление регулятивного капитала для продолжения работы с учетом ограниченных перспектив восстановления капитализации благодаря внутреннему накоплению капитала, а также на слабую способность и склонность государства к рекапитализации банка в ближайшем будущем из-за войны», — отметило агентство.

По всем трем госбанкам Fitch прогнозирует, что они продолжат обслуживать свои внешние обязательства.

Читайте также: Fitch подтвердило рейтинг Украины и обновило прогноз по ВВП, инфляции, госдолгу

Агентство уточняет, что их рейтинги дефолта эмитента на одну ступень выше суверенного рейтинга.

Относительно Ощадбанка, в частности, указывается, что к концу первого квартала 2023 года его внешний долг составлял лишь 3% от общего объема финансирования, а с начала войны банк погасил около $158 млн своих еврооблигаций. Его последующие выплаты будут умеренными: около $6 млн должно быть погашено в июле 2023 года и $25 млн в сентябре 2023 года, уточняет агентство.

Что касается Укргазбанка, то Fitch считает, что доступной ликвидности банка в иностранной валюте было достаточно для покрытия долга в иностранной валюте со сроком погашения более 12 месяцев, а также умеренной доли клиентских депозитов в иностранной валюте на конец 1 кв. 2023 г.

Наконец, по Укрэксимбанку агентство отметило, что его доступная ликвидность в иностранной валюте, в основном состоящая из средств в иностранных банках, полностью покрывала недепозитные обязательства в иностранной валюте со сроком погашения через 12 месяцев на конец 2022 года. Следующие выплаты по еврооблигациям банка должны быть произведены в июле 2023 года ($20,3 млн) и в январе 2024 года ($20,3 млн).

Помимо еврооблигаций, которые к концу третьего квартала 2022 года составляли 4% общего финансирования, другие крупные недепозитные обязательства в иностранной валюте включают кредиты от международных финансовых организаций — 12%. Депозиты, в основном юрлиц, являются основным источником фондирования Укрэксимбанка с долей 74% на конец третьего квартала 2022 года, говорится в сообщении.

Относительно качества кредитных портфелей Fitch указало на большую зависимость Ощадбанка от вложения в госбумаги и кредитование госпредприятий. Этот же риск, добавило агентство, присущ и Укрэксимбанку, у которого к тому же низкое качество активов прошлых лет и высокая доля кредитов в иностранной валюте. Почти все эти риски агентство отметило и для Укргазбанка, доля кредитов в иностранной валюте у которого 46%, а кроме этого есть еще и значительная концентрация портфеля в рисковом энергосекторе.