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5 июля 2023, 9:55 Читати українською

Приватбанк окончательно победил в 200-миллионном споре со страховой компанией «Ингосстрах»

Верховный Суд 4 июля оставил в силе решение судов предыдущих инстанций об отказе в удовлетворении иска страховой компании «Ингосстрах» о взыскании с государственного Приватбанка «убытков в виде недополученных доходов» в размере 209,5 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Верховный Суд 4 июля оставил в силе решение судов предыдущих инстанций об отказе в удовлетворении иска страховой компании «Ингосстрах» о взыскании с государственного Приватбанка «убытков в виде недополученных доходов» в размере 209,5 млн грн.
Фото: epravda.com.ua

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Решение суда

Отмечается, что свои решения суды аргументировали тем, что компания не предоставила доказательств ни противоправного поведения банка, ни наличия ущерба и его размера.

«Бывшим владельцам и связанным с ними компаниям, которые инициируют против банка и государства сотни исков на миллионы и миллиарды гривен, даже несмотря на войну не удастся обойти законы и избежать правосудия. Банк будет твердо стоять на защите интересов вкладчиков и государства в судебных процессах с экс-владельцами», — говорится в заявлении банка.

В то же время другое аналогичное дело по иску страховой компании «Кредо» о взыскании с банка 374,7 млн грн. Апелляционный хозяйственный суд перенес на 8 августа.

Читайте: Нацбанк аннулировал лицензии страховых компаний «Ингосстрах» и «Ведущая»

Как напомнили в банке, договоры поручения на выполнение страховых агентских услуг по «Ингосстраху» и «Кредо» были заключены еще в 2014 году бывшим топ-менеджментом Приватбанка. В дальнейшем, после национализации банка в декабре 2016 года, Приватбанк создал открытую платформу по избранию страховых компаний, предоставляющих услуги клиентам банка.

После отмены в мае 2022 года определения суда, запрещавшего госбанку разрывать договорные отношения с «Ингосстрахом» и «Кредо», Приватбанк воспользовался правом на отказ от дальнейшего исполнения договоров.

В дальнейшем Нацбанк аннулировал лицензию СК «Ингосстрах» в связи с несоответствием структуры собственности компании требованиям законодательства Украины. В 2022 году страховые компании обратились в суд с требованиями взыскать с банка «убытки в виде недополученной выгоды» в общей сумме более 500 млн. грн. за невыполнение договоров поручения.

Кто бенефициар

Бенефициарами ЧАО «СК «Ингосстрах» указаны Фаина Эренбург, Сергей Белый и Владимир Горожанкин, однако ни одному из них не принадлежит более 9,9% акций, как и остальным акционерам.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
youknow
youknow
5 июля 2023, 10:15
#
А що з вашими банкоматами, вже перепрограмували їх, щоб вони з початку видавали картку?
+
0
bonv
bonv
5 июля 2023, 11:50
#
Беня продовжує свої мутки…
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