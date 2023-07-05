Швейцарские инвесторы оспаривают соглашение UBS по покупке Credit Suisse

Группа швейцарских инвесторов присоединилась к инициативе юридической компании Legal Pass, пытающейся обжаловать в суде условия соглашения по покупке Credit Suisse конкурирующим UBS. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

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Что известно

Ethos Foundation, представляющая интересы бывших акционеров Credit Suisse, еще в марте выражала несогласие с тем, как было проведено соглашение, поскольку акционеры обоих банков даже не имели возможности проголосовать за него или против.

Соглашение между UBS и Credit Suisse было подписано 19 марта с участием швейцарских властей. Сумма сделки составила 3 млрд швейцарских франков ($3,35 млрд), притом что рыночная стоимость Credit Suisse на закрытие рынка 17 марта равнялась 7 млрд франков, отмечается в сообщении Ethos.

Обмен акций Credit Suisse был произведен из расчета 22,48 бумаги банка за каждую акцию UBS.

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«Credit Suisse был продан по цене ниже рыночной, во время секретных переговоров и под давлением государства, и все это без участия акционеров», — заявил юрист компании Legal Pass Александр Ости.

Ethos, изучив разные варианты защиты прав акционеров Credit Suisse, приняла решение присоединиться к инициативе LegalPass, говорится в ее заявлении.

«Поскольку FINMA (швейцарский финрегулятор — ред.) лишила акционеров права голоса, единственный способ обжаловать коэффициент обмена акций — это пойти в суд», — заявил CEO Ethos Венсан Кауфманн.

Ethos, созданная в 1997 году, представляет интересы 250 швейцарских пенсионных фондов, которым принадлежало около 5% акций Credit Suisse. Они также обладают примерно 5% UBS.

Напомним

«Минфин» писал, что холдинг UBS рассматривает варианты продаж швейцарского подразделения Credit Suisse, включая потенциальную сохранность инвестиционно-банковских операций этого подразделения при продаже остальных.

UBS приобрел Credit Suisse за $3,2 млрд в марте 2023 года. Банку грозило банкротство, потому швейцарские регулирующие органы организовали соглашение.