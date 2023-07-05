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5 июля 2023, 8:36 Читати українською

Цены на АЗС: В Минэкономики говорят, что бензин и ДТ подорожают на 5-8 гривен за литр

После возобновления ставок налогов на горючее розничная цена дизтоплива за месяц увеличится на 5 грн за литр, бензина — на 7−8 грн за литр. Об этом министр экономики Юлия Свириденко заявила в эфире национального телемарафона, передает Интерфакс-Украина.

После возобновления ставок налогов на горючее розничная цена дизтоплива за месяц увеличится на 5 грн за литр, бензина — на 7−8 грн за литр.
Фото: bukoda.gov.ua

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Прогнозы по ценам на АЗС

«Мы видим и прогнозируем вместе с операторами АЗС, что до конца июля рост будет на 5 грн на дизтопливо и 7−8 грн — на бензин», — сказала Свириденко.

Она уточнила, что арифметически возврат на довоенный уровень акцизов на моторное горючее и повышение НДС на него может привести к росту дизтоплива на сумму до 8 грн за литр, бензина — до 11 грн за литр. В то же время, накопленные запасы горючего и отсутствие дефицита не должны привести к резкому росту цен.

Читайте: АЗС продолжают повышать цены на бензин и дизтопливо

«Мы видим, что не будет резкого роста цены. Есть несколько факторов — нет дефицита, есть запасы, рынок в Европе залит ресурсом, поэтому резких скачков не будет. Многое, конечно, зависит от ценовой конъюнктуры в мире, но сегодня мы не ожидаем резких колебаний», — добавила глава Минэкономики.

Возврат налогов

Цены на горючее начали расти с 1 июля, после возвращения налогообложения горючего, действовавшего до полномасштабной войны. За минувшие выходные (30 июня — 3 июля) средние розничные цены в Украине выросли на 2−2,4 грн/л.

Источник: Минфин
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Комментарии - 8

+
+45
Serhiozzi
Serhiozzi
5 июля 2023, 9:27
#
Що робити, коли стан забезпечення ЗСУ пальним сягає 20%? Як прискорити контрнаступ?

Держава:
«Потрібно підняти податки на пальне!»
+
0
youknow
youknow
5 июля 2023, 9:59
#
Як справи на росії брехло?
+
0
nikolapoltava
nikolapoltava
5 июля 2023, 9:48
#
Це вже перемога чи ні?
+
+15
TAN72
TAN72
5 июля 2023, 10:16
#
Толи ещё будет.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
5 июля 2023, 10:16
#
Первое и основное -Подорожает логистика и перевозки. А все остальное это ерунда! Вот только один вопрос — фантазируем, если бы курс был (условно 40) и не было курсовой разницы между курсом НБУ и комм курсом, то бюджет дополучил с акцизов, НДС пошлин минимум + 10% что в деньгах около 40 млрд гривен. Была бы такая ситуация с топливом и необходимостью возврата до довоенных норм?
Да, забыл и конечно подорожает топливный мазут.
+
0
BobKickass
BobKickass
5 июля 2023, 10:33
#
Подорожает логистика и перевозки

От і добре, бо зараз прямо на історичному дні вартість перевезення й логістика.
+
+15
kadaad1988
kadaad1988
5 июля 2023, 10:48
#
Ничего, лохторат снова схавает.
+
0
Roofil
Roofil
5 июля 2023, 12:08
#
Хужє нє будєть… а какая разніця…
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