Цены на АЗС: В Минэкономики говорят, что бензин и ДТ подорожают на 5-8 гривен за литр

Прогнозы по ценам на АЗС

«Мы видим и прогнозируем вместе с операторами АЗС, что до конца июля рост будет на 5 грн на дизтопливо и 7−8 грн — на бензин», — сказала Свириденко.

Она уточнила, что арифметически возврат на довоенный уровень акцизов на моторное горючее и повышение НДС на него может привести к росту дизтоплива на сумму до 8 грн за литр, бензина — до 11 грн за литр. В то же время, накопленные запасы горючего и отсутствие дефицита не должны привести к резкому росту цен.

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«Мы видим, что не будет резкого роста цены. Есть несколько факторов — нет дефицита, есть запасы, рынок в Европе залит ресурсом, поэтому резких скачков не будет. Многое, конечно, зависит от ценовой конъюнктуры в мире, но сегодня мы не ожидаем резких колебаний», — добавила глава Минэкономики.

Возврат налогов

Цены на горючее начали расти с 1 июля, после возвращения налогообложения горючего, действовавшего до полномасштабной войны. За минувшие выходные (30 июня — 3 июля) средние розничные цены в Украине выросли на 2−2,4 грн/л.