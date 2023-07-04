АЗС продолжают повышать цены на бензин и дизтопливо

В период с 3 по 4 июля средняя цена по Украине на бензин А-95 выросла на 0,58 грн/л и составила 47,47 грн/л, бензин А-95+ подорожал на 0,38 грн/л — до 50, 01 грн/л, а дизельное горючее — на 0,71 грн/л, до 46,15 грн/л. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95», сообщает отраслевое издание enkorr.

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На АЗС «Укрнафты» бензины и ГП подорожали на 2 грн/л: бензин А-95 — до 45,90 грн/л, бензин А-95+ — до 47,90 грн/л, дизтопливо — до 44,90 грн/л л. SOCAR поднял стоимость обычной «пятерки» и дизтоплива на 1,8 грн/л.

На станциях ОККО и WOG дизтопливо прибавило 1 грн/л (до 48,99 грн/л). На 3,2 грн/л до 47,90 грн/л подорожал бензин марки А-95 в сети UPG.

Просмотрели цену в сторону увеличения также сети AMIC, Shell, «Автотранс», Chipo, «Кворум», «БРСМ-Нафта», U.GO, KLO и другие (см. табл.).

Как отметил на своей странице в Facebook директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн, после возврата НДС и довоенных ставок акцизов налоговая составляющая в стоимости бензина увеличилась на 11 грн/л (примерно 3,5 грн это акциз, остальные — НДС), дизтоплива — примерно — на 7,5 грн/л, из которых акциз 1,3 грн/л, а сжиженный газ играет только повышение НДС (акциз без изменений) до 3 грн/л.

По его мнению, первая волна удорожания горючего обусловлена именно НДС, поскольку его уплачивают при продаже.

Акциз должен отработать на ценах во второй половине месяца, поскольку рынок импортировал большие объемы продукта в мае-июне с низкой ставкой акциза. По мере того как объемы запасов со «старым» акцизом будут замещаться новыми объемами с высокой ставкой, будет происходить интеграция в цену.

Как видим, это в основном касается бензина, потому что для него произошел рост акциза более чем в два раза. Дизель и автогаз в большинстве своем покажут свою новую стоимость на конец этой недели. Подводить окончательные итоги будем в конце месяца", — отметил эксперт.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 3 по 4 июля, грн/л:

Напомним

Цены на горючее начали расти с 1 июля, после возвращения налогообложения горючего, действовавшего до полномасштабной войны. За минувшие выходные (30 июня — 3 июля) средние розничные цены в Украине выросли на 2−2,4 грн/л.