Испанский CaixaBank запускает международные платежные «кошельки»

CaixaBank станет первым испанским банком, предложившим услугу виртуальных валютных счетов всем компаниям через платформу валютных рынков банка FXNow. Об этом пишет FinTech Ukraine со ссылкой на Electronic Payments Iternational.

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Что будет предлагать сервис

Сервис будет предлагать виртуальные счета компаниям в более чем 50 валютных парах с нулевыми расходами на открытие и содержание, чтобы помочь с отправкой и получением международных платежей.

Сервис под названием FXWallets будет иметь типичные преимущества традиционных банковских счетов, а также улучшенное пользовательское взаимодействие и скорость.

Банк объявил, что FXWallets, который проходит пилотное тестирование, станет доступным для всех заинтересованных клиентов с сентября этого года через сайт и мобильное приложение банка.

Ранее в этом году CaixaBank запустила приложение, которое превращает телефоны в устройства POS, позволяя продавцам принимать платежи, просматривать историю счетов, генерировать квитанции и производить возврат средств с телефона.