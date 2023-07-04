В июне украинцы приобрели максимальное количество подержанных авто за 11 последних месяцев

В июне украинцы приобрели 102,4 тыс. подержанных автомобилей. Это на 30,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого 2022 года, в последний месяц действия так называемого «нулевого» растаможивания и на 0,7% больше, чем в мае-2023. Такой показатель оказался максимальным за последние 11 месяцев — с июля 2022 года. Об этом пишет Институт исследований авторынка.

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Что происходит на рынке

Такой показатель оказался максимальным за последние 11 месяцев — с июля 2022 года.

Большинство автомобилей с пробегом приобрели на внутреннем рынке. Доля внутренних перепродаж составила 82,3% от общего количества сделок купли-продажи подержанных авто (84,3 тыс.).

Доля импорта авто с пробегом из-за границы составила 17,7% (18,1 тыс.), что оказалось максимальным показателем с декабря-2022.

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Импорт б/у легковушек

Из-за границы в июне 2023 года привезли 18,1 тыс. подержанных авто. Такой показатель на 79,2% меньше, чем в июне-2022, когда еще действовало так называемое «нулевое» растаможивание, и на 8,7% больше, чем в мае-2023.

Как и в прошлом месяце, наиболее активно регистрировали подержанные легковушки из-за границы на Львовщине (2,4 тыс. шт.), в Киеве (1,6 тыс. шт.) и Винницкой (1,4 тыс. шт.) области.

Также в самые активные регионы в мае вошли Киевская (1,2 тыс.) и Ровенская (1,1 тыс.) области.

Меньше всего «свежепригнанных» авто поставили на учет в Херсонской (30 шт.), Донецкой (78 шт.), Луганской (158 шт.), Николаевской (207 шт.) и Запорожской (261 шт.) областях.