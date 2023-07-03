Все управления социальной защиты населения должны принимать заявления на выплату 5000 грн единовременного пособия гражданам, пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС. Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.
Пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС выплатят по 5 тысяч гривен: как оформить заявление
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Как подать заявление
Подать заявление в органы соцзащиты необходимо до 31 августа. Помощь могут получить жители подтопленных регионов Херсонской и Николаевской областей.
Получить денежные средства можно через Укрпочту или через учреждения уполномоченных банков с возможностью их снятия с помощью терминалов. Средства выделяются из резервного фонда госбюджета.
Читайте: Одноразовые выплаты: Пострадавшим в результате подрыва Каховской ГЭС выплатят по пять тысяч
Если органы социальной защиты не принимают соответствующее заявление, можно обратиться с жалобой на горячую линию Национальной социальной сервисной службы.
Помощь не будут выплачивать тем гражданам, которые проживали на территории подтопления, но переехали в другие общины, зарегистрировались как внутренне перемещенные лица и получают ежемесячное пособие на жительство.
Комментарии - 4
Заносьте іншу владу, ця все.