Пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС выплатят по 5 тысяч гривен: как оформить заявление

Все управления социальной защиты населения должны принимать заявления на выплату 5000 грн единовременного пособия гражданам, пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС. Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

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Как подать заявление

Подать заявление в органы соцзащиты необходимо до 31 августа. Помощь могут получить жители подтопленных регионов Херсонской и Николаевской областей.

Получить денежные средства можно через Укрпочту или через учреждения уполномоченных банков с возможностью их снятия с помощью терминалов. Средства выделяются из резервного фонда госбюджета.

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Если органы социальной защиты не принимают соответствующее заявление, можно обратиться с жалобой на горячую линию Национальной социальной сервисной службы.

Помощь не будут выплачивать тем гражданам, которые проживали на территории подтопления, но переехали в другие общины, зарегистрировались как внутренне перемещенные лица и получают ежемесячное пособие на жительство.