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3 июля 2023, 16:27 Читати українською

Пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС выплатят по 5 тысяч гривен: как оформить заявление

Все управления социальной защиты населения должны принимать заявления на выплату 5000 грн единовременного пособия гражданам, пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС. Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

Все управления социальной защиты населения должны принимать заявления на выплату 5000 грн единовременного пособия гражданам, пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС.

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Как подать заявление

Подать заявление в органы соцзащиты необходимо до 31 августа. Помощь могут получить жители подтопленных регионов Херсонской и Николаевской областей.

Получить денежные средства можно через Укрпочту или через учреждения уполномоченных банков с возможностью их снятия с помощью терминалов. Средства выделяются из резервного фонда госбюджета.

Читайте: Одноразовые выплаты: Пострадавшим в результате подрыва Каховской ГЭС выплатят по пять тысяч

Если органы социальной защиты не принимают соответствующее заявление, можно обратиться с жалобой на горячую линию Национальной социальной сервисной службы.

Помощь не будут выплачивать тем гражданам, которые проживали на территории подтопления, но переехали в другие общины, зарегистрировались как внутренне перемещенные лица и получают ежемесячное пособие на жительство.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+53
locustsucol
locustsucol
3 июля 2023, 16:46
#
Лди втратили все що було, і ця влада вважає адекватним виплатити їм по 120 баксів. Занавіс.
Заносьте іншу владу, ця все.
+
0
yarg
yarg
3 июля 2023, 17:15
#
Ага. чому влада не хоче заплатити тисяч по 20 доларів… навіть дивно.
+
0
Rubi0
Rubi0
3 июля 2023, 18:43
#
«Все восстановим, все отстроим»: Зеленский, Херсон 23 марта 2023, не сказал только кто и когда.
+
0
yarg
yarg
3 июля 2023, 18:44
#
Ну не раньше чем прекратятся ежедневные обстрелы Херсона. или вы поедете под бомбами отстраивать там что-то ?
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