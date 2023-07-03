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3 июля 2023, 13:47 Читати українською

Как сети АЗС отреагировали на увеличение налогов (цены)

После возвращения налогообложения реализации топлива, действовавшего до широкомасштабной войны, сети автозаправочных станций подняли его стоимость. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95», пишет enkorr.ua.

После возвращения налогообложения реализации топлива, действовавшего до широкомасштабной войны, сети автозаправочных станций подняли его стоимость.

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Как отреагировали АЗС

В частности, на ОККО бензины марки А-95 и А-95-премиум подорожали на 3 и 2 грн/л, до 49,99 и 51,99 грн/л соответственно. Дизельное топливо в этой сети прибавило 3 грн/л, до 47,99 грн/л.

На 3 грн/л все виды горючего подорожали на стациях WOG: А-95 — до 49,99 грн/л, А-95+ — до 52,99 грн/л и ДТ — до 47,99 грн/л.

На станциях «Укрнафты» бензины и ДТ подорожали на 2,91 грн/л: бензин А-95 — до 43,90 грн/л, бензин А-95+ — до 45,90 грн/л, дизтопливо — до 42,90 грн/л.

Сразу на 5 грн/л подорожал бензин марки А-95 с улучшенными показателями качества на станциях UPG и SOCAR — до 51,90 и 54,99 грн/л соответственно.

Читайте: Сегодня начали действовать довоенные налоги на топливо: как отреагировали цены на заправках

По данным А-95, средняя цена по стране на бензин А-95 выросла на 1,98 грн/л и составила 46,84 грн/л, бензин А-95+ подорожал на 2,42 грн/л — до 49 ,61 грн/л, а дизельное топливо — на 2,03 грн/л до 45,44 грн/л.

Напомним

С 1 июля вернулся налог на добавленную стоимость (НДС) на горючее объемом 20%, который действовал до полномасштабного вторжения, а с марта 2022 уплачивался на уровне 7%.

Кроме этого, начали действовать прежние ставки акцизов, в частности на бензин — 213,5€/1000 литров, на ДТ — 139,5€/1000 литров, на автогаз — 52€/1000 литров.

По словам директора консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, на 11 грн/л вырастет налоговая нагрузка на бензин, на 8 грн/л — на дизтопливо, на 3 грн/л — на сжиженный газ, сообщает ЭП.

По словам директора консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, на 11 грн/л вырастет налоговая нагрузка на бензин, на 8 грн/л — на дизтопливо, на 3 грн/л — на сжиженный газ, сообщает ЭП.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

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0
zevs1
zevs1
3 июля 2023, 14:33
#
Жизнь прекрасна цены растут, Зеленский с своим Гетманцевим знае як керувати Українцями.
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
3 июля 2023, 14:35
#
Спасибо! Всегда приятно прочитать комментарии знающих граждан.
+
0
Три літри
Три літри
3 июля 2023, 16:49
#
Цілком згоден з Вами
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
3 июля 2023, 14:36
#
Как отреагировали? Спокойно, слаженно и главное без паники! Просто подняли (правда без желания) цены.
+
0
Moonlighter
Moonlighter
3 июля 2023, 14:54
#
Так это пока подняли цены на то, что было завезено еще в мае) В августе-сентябре будут новые поставки, тогда и цена будет уже финальная.
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0
Три літри
Три літри
3 июля 2023, 16:48
#
Якщо ціни на бензин в нових поставках виростуть то яке це має відношення до теми яка тут обговорюється — вплив повернення податків? Податки вже є.
+
0
mantis05
mantis05
3 июля 2023, 17:44
#
Лучше бы рассказали, сколько сети АЗС наценивают на топляк, чтобы было понятно что и откуда. И согласен: НДС- не имеет смысла поднимать, зачем эти деньги пускать всяким бюджетникам, переселенцам и пенсам? Сами как-то вырулят.
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