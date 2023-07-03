Как сети АЗС отреагировали на увеличение налогов (цены)

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Как отреагировали АЗС

В частности, на ОККО бензины марки А-95 и А-95-премиум подорожали на 3 и 2 грн/л, до 49,99 и 51,99 грн/л соответственно. Дизельное топливо в этой сети прибавило 3 грн/л, до 47,99 грн/л.

На 3 грн/л все виды горючего подорожали на стациях WOG: А-95 — до 49,99 грн/л, А-95+ — до 52,99 грн/л и ДТ — до 47,99 грн/л.

На станциях «Укрнафты» бензины и ДТ подорожали на 2,91 грн/л: бензин А-95 — до 43,90 грн/л, бензин А-95+ — до 45,90 грн/л, дизтопливо — до 42,90 грн/л.

Сразу на 5 грн/л подорожал бензин марки А-95 с улучшенными показателями качества на станциях UPG и SOCAR — до 51,90 и 54,99 грн/л соответственно.

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По данным А-95, средняя цена по стране на бензин А-95 выросла на 1,98 грн/л и составила 46,84 грн/л, бензин А-95+ подорожал на 2,42 грн/л — до 49 ,61 грн/л, а дизельное топливо — на 2,03 грн/л до 45,44 грн/л.

Напомним

С 1 июля вернулся налог на добавленную стоимость (НДС) на горючее объемом 20%, который действовал до полномасштабного вторжения, а с марта 2022 уплачивался на уровне 7%.

Кроме этого, начали действовать прежние ставки акцизов, в частности на бензин — 213,5€/1000 литров, на ДТ — 139,5€/1000 литров, на автогаз — 52€/1000 литров.

По словам директора консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, на 11 грн/л вырастет налоговая нагрузка на бензин, на 8 грн/л — на дизтопливо, на 3 грн/л — на сжиженный газ, сообщает ЭП.

По словам директора консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, на 11 грн/л вырастет налоговая нагрузка на бензин, на 8 грн/л — на дизтопливо, на 3 грн/л — на сжиженный газ, сообщает ЭП.