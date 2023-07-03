Поставки Tesla на рынок выросли на 83% за последний квартал при рекордных продажах

Во втором квартале 2023 года мировые поставки Tesla выросли на 83%, чему способствовали резкое снижение цен на электромобили и значительные скидки при их продаже. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Рекордные продажи

Производитель электромобилей, возглавляемый богатейшим миллиардером Илоном Маском, заявил, что с апреля по июнь продал рекордное за квартал число машин — более 466 000 автомобилей.

Акции Tesla в апреле упали почти на 10% после того, как компания объявила, что ее прибыль за первый квартал оказалась ниже прогнозируемой из-за снижения цен на электрокары.

Основатель Tesla Илон Маск тогда подтвердил готовность компании получать более низкую прибыль, чтобы благодаря снижению цен на автомобили увеличить долю рынка. Насколько усилия по увеличению продаж повлияли на прибыль, станет известно 19 июля, когда Tesla обнародует финансовые результаты второго квартала.

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В первом квартале операционная маржа Tesla, показатель прибыльности, упала до 11,4% с 19,2% за первые три месяца 2022 года, но она остается выше, чем у многих автопроизводителей.

Результаты, о которых в воскресенье, 2 июля, отчиталась компания, означают, что темпы роста Tesla могут замедлиться во втором полугодии до 24% по сравнению с тем же периодом год назад и соответствуют ожиданиям Уолл-стрит — 1,82 млн поставок за год.

Некоторые инвесторы рассчитывают, что снижение цен Tesla достигло дна во втором квартале. Tesla нацелена на рост поставок в среднем на 50% в год, но на 2023 год поставила более скромную цель.

Базовый спрос на автомобили Tesla демонстрирует некоторые признаки ослабления после нескольких лет стремительного роста продаж. Поставки в первом квартале выросли на 36% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

В 2022 году продолжительная остановка сборочного завода Tesla в Шанхае повлияла на показатели компании во втором квартале. Тогда акции показали худшие годовые показатели, а компания не дотянула до своей цели по поставкам электромобилей на рынок.