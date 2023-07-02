«Конкурсы красоты банкнот продолжаются»: Эффективность регулирования НБУ на наличном валютном рынке 5%

Эффективность регуляции НБУ на наличном валютном рынке от силы 5%, в некоторых регионах — 0%. Об этом написал финансовый аналитик Виталий Шапран в Фейсбуке.

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Конкурсы красоты банкнот

«Конкурсы красоты банкнот в кассах банков продолжаются. И виноваты в этом не кассиры банков и не банки, а спрос на красивые доллары. Ну не будут массово брать то, что потом не продаст обменник. Замечу, что с момента принятия мер влияния и изменения регуляции прошла примерно неделя. Действовать нужно более эффективно, красивые доллары и евро сами себя не разлюбят, нужно чтобы их разлюбило население», — написал Шапран, комментируя пост о нежелании банков принимать «старые доллары».

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Напомним

20 июня НБУ ввел меры по урегулированию вопроса обмена изношенных банкнот иностранной валюты.