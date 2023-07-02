В первый месяц лета в Украине было зарегистрировано 5,6 тыс. новых легковых авто, что почти вдвое больше, чем в прошлом году, сообщает Укравтопром.
В июне украинцы купили почти вдвое больше новых авто, чем в прошлом году
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Рынок авто
В то же время от показателя довоенного июня 2021 года платежеспособный спрос на новые авто отстает на 36%.
По отношению к предыдущему месяцу потребительская активность на авторынке увеличилась на 9%.
Топ-5 авто
Лидерство на рынке удерживает японская марка Toyota — 1076 шт. На втором месте остается Renault — 682 шт.
Третий результат снова продемонстрировал Volkswagen — 470 шт. Также в топ-5 июня попали Skoda (401 шт.) и BMW (319 шт.).
Бестселлером месяца на украинском рынке новых легковушек остается компактный кроссовер RENAULT Duster — 656 покупателей.
Всего за полгода в Украине было зарегистрировано более 27 тыс. новых легковых авто, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2022 г.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии - 1
но деньги на новые авто находят…