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2 июля 2023, 14:27 Читати українською

В июне украинцы купили почти вдвое больше новых авто, чем в прошлом году

В первый месяц лета в Украине было зарегистрировано 5,6 тыс. новых легковых авто, что почти вдвое больше, чем в прошлом году, сообщает Укравтопром.

В первый месяц лета в Украине было зарегистрировано 5,6 тыс.

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Рынок авто

В то же время от показателя довоенного июня 2021 года платежеспособный спрос на новые авто отстает на 36%.

По отношению к предыдущему месяцу потребительская активность на авторынке увеличилась на 9%.

Топ-5 авто

Лидерство на рынке удерживает японская марка Toyota — 1076 шт. На втором месте остается Renault — 682 шт.

Третий результат снова продемонстрировал Volkswagen — 470 шт. Также в топ-5 июня попали Skoda (401 шт.) и BMW (319 шт.).

Бестселлером месяца на украинском рынке новых легковушек остается компактный кроссовер RENAULT Duster — 656 покупателей.

Всего за полгода в Украине было зарегистрировано более 27 тыс. новых легковых авто, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2022 г.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
2 июля 2023, 15:11
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Нищие украинцы голодают,
но деньги на новые авто находят…
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