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2 июля 2023, 9:01 Читати українською

Шмыгаль заверил, что решение о повышении тарифов на воду не принято Кабмином

Правительство не поддержало решение Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

Правительство не поддержало решение Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод.
Фото: rbc.ua

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Что известно

«Решения не приняты. Решения не согласованы с Правительством. Во время войны мы должны действовать единой командой, особенно в таких чувствительных сферах как энергетика и тарифообразование», — отметил Шмыгаль.

Кроме того, премьер-министр дал поручение министру энергетики и министерству инфраструктуры провести дополнительные консультации с НКРЭКУ о возможности пересмотра таких решений.

«Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить социальную справедливость. Увеличиваем пенсии. Выплачиваем субсидии всем нуждающимся. Помогаем регионам для постоянства тарифов на тепло и горячую воду. Тогда как несогласованные решения комиссии идут в разрез с политикой Правительства», — добавил Шмыгаль.

Читайте: Нацкомиссия повысила тарифы на воду: какие будут цены с 1 июля

Позже президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении сообщил, что: «Сегодня появилось сообщение от Нацкомиссии относительно энергетики и коммунальных услуг о повышении тарифов на воду. Мягко говоря, позорное решение, непрофессиональное и несогласованное с правительством. Мы не можем и не будем воспринимать спокойно такие решения», — сказал Зеленский.

Президент сообщил, что правительство получило поручение представить ответное решение. Заверил: «Они будут».

Читайте: Тарифы на воду выросли. Как изменились цены в городах Украины (список)

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Источник: Минфин
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