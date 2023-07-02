Шмыгаль заверил, что решение о повышении тарифов на воду не принято Кабмином

Что известно

«Решения не приняты. Решения не согласованы с Правительством. Во время войны мы должны действовать единой командой, особенно в таких чувствительных сферах как энергетика и тарифообразование», — отметил Шмыгаль.

Кроме того, премьер-министр дал поручение министру энергетики и министерству инфраструктуры провести дополнительные консультации с НКРЭКУ о возможности пересмотра таких решений.

«Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить социальную справедливость. Увеличиваем пенсии. Выплачиваем субсидии всем нуждающимся. Помогаем регионам для постоянства тарифов на тепло и горячую воду. Тогда как несогласованные решения комиссии идут в разрез с политикой Правительства», — добавил Шмыгаль.

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Позже президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении сообщил, что: «Сегодня появилось сообщение от Нацкомиссии относительно энергетики и коммунальных услуг о повышении тарифов на воду. Мягко говоря, позорное решение, непрофессиональное и несогласованное с правительством. Мы не можем и не будем воспринимать спокойно такие решения», — сказал Зеленский.

Президент сообщил, что правительство получило поручение представить ответное решение. Заверил: «Они будут».

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