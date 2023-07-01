В Раду внесли блокирующее постановление законопроекта об отмене 2% ФОП

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления, блокирующий подписание председателем ВР и президентом законопроекта № 8401 об отмене 2% ФОП. Об этом сообщил первый заместитель налогового комитета В Р Ярослав Железняк.

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«Ну это было ожидаемо… в налоговый законопроект #8401 (отмена 2% ФОП) внесли блокирующее постановление. Это от Разумкова. Думаю, еще будет несколько. Это, соответственно, не дает Спикеру сейчас право подписать его», — отметил Железняк.

Повлияет ли это на судьбу закона

По его словам, это никак не повлияет на судьбу закона. Где-то в середине июля блокирующее постановление рассмотрит Рада и затем, разблокировав, отправит на подпись президента.

«Именно поэтому большинство норм там начинают действовать с 1 августа», — добавил нардеп.

Напомним

«Минфин» писал, что парламент поддержал в целом налоговый законопроект № 8401. Таким образом с 1 августа 2023 года отменяется 2% единый налог.

Законопроект регулирует переход с 2% ЕН:

плательщик 2% Единого налога для физических лиц-предпринимателей (ЕП) будет иметь право подать заявление об отказе от применения 2% ЕП и указать, на какую систему налогообложения он желает перейти. Без представления такого заявления, а также если в заявлении плательщик не укажет желаемую систему, плательщик 2% ЕН будет автоматически переводиться на систему, на которой находился до избрания 2% ЕН;

вновь созданные субъекты хозяйствования, которые со дня государственной регистрации избрали 2% ЕН, автоматически будут считаться плательщиками ЕН третьей группы со ставкой 5%;

автоматическое восстановление прав и обязанностей плательщика НДС для тех субъектов, у кого регистрация плательщиком НДС была приостановлена;

предоставить плательщикам, которые в 2023 году перешли с 2% ЕП на общую систему, право перейти повторно в 2023 году на упрощенную систему по своему выбору путем подачи заявления. При этом в случае подачи заявления до 1 сентября 2023 года такой плательщик будет считаться плательщиком ЕП с 1 августа 2023 года.

Законопроектом с 1 августа также частично отменяется действующий мораторий на проведение проверок для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финансовых услуг.

Возвращается с 1 октября ответственность за нарушения в области применения РРО.

Но освобождение от финансовой ответственности за нарушения с РРО (кроме как при торговле подакцизными товарами), если они были совершены на прифронтовых территориях (в том числе территориях возможных боевых действий).

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Кроме того, законопроектом также предусмотрено:

«технический долг» (возникший с 1 апреля 2022 года по 31 июля 2023 года в электронном кабинете) не учитывать при определении возможности плательщика продолжать пребывание на упрощенной системе;

сохранить право добровольной уплаты ЕН и ЕСВ для прифронтовых территорий (в том числе территорий возможных боевых действий);

предоставить возможность ФОП-плательщикам ЕН без НДС указывать в расчетных документах наименования товаров (услуг) по упрощенной форме.

«Норма, что для передачи юридическими лицами товаров для сил обороны не требуется утвержденного перечня КМУ», — отметил Железняк.

Он также добавил, что принятие данного законопроекта является важным условием, предусмотренным соглашением с МВФ.