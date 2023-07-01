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1 июля 2023, 15:01 Читати українською

Укрпочта повышает тарифы с 1 июля

С 1 июля национальный почтовый оператор Укрпочта повышает тарифы на отправку. Соответствующее сообщение пресс-служба компании разослала в пятницу, 30 июня.

С 1 июля национальный почтовый оператор Укрпочта повышает тарифы на отправку.
Фото: facebook.com/ukrposhta

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Начиная с 1 июля, Укрпочта частично пересмотрит стоимость отправлений по Украине и за ее пределами.

«Укрпочта Експрес»

Согласно новым тарифам, стоимость доставки отправлений «Укрпочта Экспресс» увеличится в среднем на 10 грн для пересылки в пределах одной области и на 8 грн для пересылки в пределах всей страны.

«Укрпочта Стандарт»

Кроме того, с 1 июля будут действовать новые тарифы на услуги «Укрпочта Стандарт», где среднее повышение составляет 7 грн. на доставку по Украине, а в пределах отдельной области — 10 грн.

Если раньше стоимость доставки отправления весом до 1 кг в пределах Украины составляла, например, 35 грн, то после пересмотра тарифов она увеличится до 42 грн. А доставка посылки весом от 5 до 10 кг теперь обойдется в 70 грн, по сравнению с предыдущими 60 грн — до пересмотра тарифов.

«Укрпочта Документы»

Также введены изменения и для других услуг. На 5 грн увеличится стоимость услуги «Укрпочта Документы» и стоимость курьерского забора или доставки.

Начиная с 1 июля, также будут внесены изменения в стоимость на доставку «мелких рекомендованных пакетов» на все зоны и на доставку посылок в 7 стран Ближнего Востока, в частности Алжир, Афганистан, Катар, Кувейт, Оман, Саудовскую Аравию и Тунис. Эти изменения составят 10% от текущих тарифов. Это первый пересмотр цен на международную доставку, обусловленный внешними факторами.

Читайте также: С 1 июля Укрпочта будет работать по новому графику

В то же время, для корпоративных клиентов Укрпочты продолжает действовать гибкая система скидок.

К примеру, с 1 апреля Укрпочта предоставляет услугу приоритетной доставки «мелкие пакеты Prime» в 70 ключевых стран мира. Использование этой новой услуги дает возможность клиенту получить более низкий тариф до 18 %.

В компании отмечают, что даже после пересмотра стоимости тарифы Укрпочты оставляют доступными и более низкими по сравнению с конкурентами на 20−30%.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
bonv
bonv
1 июля 2023, 15:17
#
Ціни на все ростуть.
+
0
Kaleso
Kaleso
1 июля 2023, 16:16
#
Давайте зробимо їх разом і нас зробили
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