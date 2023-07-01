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1 июля 2023, 12:04 Читати українською

Сегодня начали действовать довоенные налоги на топливо: как отреагировали цены на заправках

С 1 июля на Украине налоги на топливо вернулись на довоенный уровень. Об этом говорится в законе № 7668-д.

С 1 июля на Украине налоги на топливо вернулись на довоенный уровень.
Фото: pixabay.com

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Так, по возвращении налогов ставка НДС на нефтепродукты вырастет с 7% до 20%, акциз на бензин — до 213 евро за 1000 литров, на дизтопливо — до 139,5 евро за 1000 литров.

Кроме того, акциз на сжиженный газ не изменится и составит 52 евро.

Какие цены сейчас на АЗС

Первый заместитель налогового комитета В Р Ярослав Железняк взял данные по трем крупным сетям АЗС за сегодня, 1 июля, и месяц назад.

WOG:

  • 1 июня цена на А95 литр стоила 46,99 грн.
  • 1 июля, то есть сегодня: 47,99 грн/литр.
  • Рост на +1 грн/литр.

ОККО:

  • 1 июня цена на А95 литр стоила 46,99 грн.
  • 1 июля, то есть сегодня: 47,99 грн/литр.
  • Рост на +1 грн/литр.

SOCAR:

  • 1 июня цена на А95 литр стоила 46,99 грн.
  • 1 июля, то есть сегодня: 49,19 грн/литр.
  • Рост на +2,2 грн/литр.

Как вырастут цены

По словам директора консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, на 11 грн/л вырастет налоговая нагрузка на бензин, на 8 грн/л — на дизтопливо, на 3 грн/л — на сжиженный газ, сообщает ЭП.

«Какую-то часть, минимум 2−3 грн/л, на себя заберут сети, но дизтопливо прибавит стопроцентно 5 грн/л, бензин — 7−8 грн/л. По газу на те же 3 грн/л цена и повысится», — объяснил Куюн.

В то же время, все будет зависеть от закупочной стоимости нефтепродуктов, большая часть которых импортируется. По словам Куюна, импорт бензина составляет 80−85%, дизеля — 100%, газа — 60−70%.

Председатель Налогового Комитета Даниил Гетманцев считает, что отмена налоговых льгот на моторное топливо с 1 июля несущественно скажется на розничной цене.

«Как это скажется на цене бензина — это будет зависеть от соотношения спроса и предложения, от цен на внешних рынках. Мы сейчас не можем четко спрогнозировать. Но я считаю, что часть этого налога возьмет на себя производитель и нефтетрейдер, потому что там достаточно высокая маржа у них, они очень неплохо зарабатывают на литре, а часть возьмет потребитель. Поэтому, возможно, цены изменятся, но незначительно», — сказал Гетманцев в комментарии «Энергореформе» после заседания ВСК по вопросу нелегального обращения топлива.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Андрій М***к
Андрій М***к
1 июля 2023, 12:42
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Кінець епохи бідності
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