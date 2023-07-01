Тарифы на воду увеличились. Как изменились цены в городах Украины (список)

С 1 июля украинцам придется больше платить за воду. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) установила новые тарифы практически для всех водоканалов страны. Об этом сообщает РБК-Украина.

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На сколько подорожает вода

Повышение тарифов касается 34 водоканалов страны. Цены установлены для каждого предприятия отдельно в зависимости от региона. Средний размер повышения составит 32%.

Если домохозяйство в среднем использует 6,5 куба воды в месяц и ранее платило 194 грн/мес (тариф — 29,78 грн/куб.м), то с 1 июля эта сумма увеличится до 256 грн/мес (новый тариф — 39, 37 грн/куб.м). Таким образом, вода подорожает в среднем на 62 грн/мес.

Тарифы в Киеве

В Киеве новый тариф с 1 июля составит 41,136 грн/куб.м (ранее 30,384 грн/куб.м):

централизованное водоснабжение 22,884 грн/куб.м по НДС (ранее 16,164 грн/куб.м);

централизованный водоотвод 18,252 грн/м³ с НДС (ранее 14,22 грн/куб.м).

Тарифы в других городах

В других городах установлены следующие тарифы (указана сумма услуг водоснабжения+водоотвода, с учетом НДС 20%):

«Луцкводоканал» — 32,55 грн

«Аульский водовод» (Днепропетровский облсовет) — 34,28 грн

«Энергоресурсы» (Никополь) — 40,89 грн

«Кривбасссводоканал» (Кривой Рог) — 38,74 грн

«Краматорский водоканал» — 39,61 грн

ПУВКХ Ужгорода — 54,57 грн

КП «Водоканал» (Запорожье) — 36,72 грн

«Ивано-Франковскводоэкотехпром» — 36,66 грн

«Белацерковвод» — 50,08 грн

«Львовводоканал» — 29,07 грн

«Инфокс» (филиал «Инфоксводоканал», Одесса) — 46,36 грн

«Кременчугводоканал» — 41,16 грн

«Полтававодоканал» — 44,44 грн

«Горводоканал» (Сумской городской совет) — 38,68 грн

КП «Хмельницкводоканал» — 34,36 грн

КП «Гортепловодоэнергия» (Каменец-Подольский) — 37,66 грн

«Черновцыводоканал» — 32,97 грн

Никопольское ПУВКХ — 42,74 грн

«Днепропроводоканал» — 40,66 грн

«Ровнооблводоканал» — 45,25 грн

Кто будет платить за воду больше

В НКРЭКУ отмечают, что повышение тарифов будет поэтапным для тех водоканалов, где рост цен оказался наибольшим.

Цены поднимут с 1 июля, а затем 1 сентября — второй этап повышения.

Тарифы будут следующими (с учетом НДС):

«Винницаоблводоканал»: с 1 июля — 35,82 грн; с 1 августа — 42,9 грн

«Житомирводоканал»: с 1 июля — 48,14 грн; с 1 августа — 63,61 грн

«Новомосковскводоканал»: с 1 июля — 59,17 грн; с 1 августа — 61,06 грн

«Днепр — Западный Донбасс»: с 1 июля — 39,13 грн; с 1 августа — 42,21 грн

Павлоградское ПУВКХ: с 1 июля — 69,96 грн; с 1 августа — 75,75 грн

«Днепр — Кировоград»: с 1 июля — 55,02 грн; с 1 августа — 63,94 грн

«Дрогобычводоканал»: с 1 июля — 53,68 грн; с 1 августа — 62,17 грн

«Тернопольводоканал»: с 1 июля — 44,11 грн; с 1 августа — 51,08 грн

«Черкассыводоканал»: с 1 июля — 35,43 грн; с 1 августа — 38,98 грн

«Черниговводоканал»: с 1 июля — 39,01 грн; с 1 августа — 44,73 грн

«Броварытепловодоэнергия»: с 1 июля — 38,06 грн; с 1 августа — 43,35 грн

Для этих предприятий установлены самые высокие тарифы, поскольку они имеют невысокие объемы реализации услуг, высокую долю реагентов в тарифах, большую длину сетей, а также используют покупную воду и очищают сточные воды у других лицензиатов.

Где тарифы не будут меняться

Тарифы на воду останутся на том же уровне в трех областях:

Херсонская,

Николаевская,

Харьковская.

Такое решение связано с тем, что на территории этих регионов продолжаются боевые действия, большинство населенных пунктов пострадали от российских оккупантов.

С чем связано повышение тарифов

Просмотр тарифов на услуги централизованного водоснабжения и водоотвода планировалось с конца прошлого года. 29 июня НКРЭКУ все же утвердила новые цены на воду, перед этим повысив тарифы на электроэнергию для бизнеса.

В Комиссии объяснили, что повышение цен обусловлено рядом факторов:

увеличением затрат на электроэнергию;

повышением оплаты труда рабочим водоканалов;

ростом объемов закупки реагентов;

обязательствами лицензиатов по кредитам;

учтена компенсация стоимости электроэнергии с начала 2023 года;

уменьшением объемов реализации услуг из-за сокращения спроса во время войны;

стремительным повышением цен на горючее.

Кроме того, на изменении тарифов отразились непредвиденные расходы по ремонтным работам после разрушения инфраструктуры.

Напомним

«Минфин» писал, что тарифы на электроэнергию для бизнеса повысили почти вдвое.

Ранее Кабинет министров одобрил решение о повышении тарифа на электроэнергию для населения до 2,64 грн/кВт-ч с 1 июня.