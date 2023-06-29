НБУ ожидает улучшения прогноза роста ВВП в 2023 году

Национальный банк видит положительные тенденции в экономике и не исключает пересмотр прогноза роста ВВП в 2023-м, который составляет 2%. Об этом во время Форума предпринимателей Forbes рассказал замглавы НБУ Сергей Николайчук.

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Позитивные факторы НБУ

Среди положительных факторов, отмеченных Николайчуком, международные резервы, превысившие $37 млрд на конец мая.

«В июне ожидаем еще больше», — добавил он.

Другой момент — положительная ситуация на валютном рынке: наличный курс гривны почти сравнялся с курсом межбанка.

Инфляция снизилась до 15,3%, НБУ имеет стойкий дезинфляционный тренд.

Макрофинансовая стабильность способствует продолжению возобновления экономической активности, сказал Николайчук.

«Ожидания восстановления экономики во втором полугодии также базируются на продлении достаточно значительных расходов бюджета, подкрепленных международной помощью», — пояснил он.

«Мы ожидаем, что макрофинансовая стабильность будет сохраняться, а также рассчитываем на дополнительный вклад от банковской системы и от определенного снижения процентных ставок», — отметил Николайчук.

Снижение ставки

Он также добавил, что Нацбанк ожидает, что цикл снижения учетной ставки НБУ начнется раньше, чем предполагалось.

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Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Нацбанк начнет снижать учетную ставку уже в июле или сентябре — такую возможность считают реальной большинство членов Комитета по монетарной политике НБУ .