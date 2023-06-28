Министерство финансов призвало FATF признать россию юрисдикцией с высоким уровнем риска

Министерство финансов Украины призывает международное сообщество признать Россию юрисдикцией с высоким уровнем риска и предоставить соответствующие рыночные рекомендации во избежание содействия финансированию терроризма и организованной преступности. Об этом говорится в сообщении министерства.

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Что предшествовало

Вчера президент россии путин в своей речи заявил, что россия полностью финансировала ЧВК «Вагнер» из федерального бюджета и выплатила «86 262 000 000 рублей (около 1 млрд долларов США) денежной поддержки и вознаграждений <…> и 110 179 000 000 рублей (около 1,3 млрд долларов США) страховых платежей за прошлый год.

ЧВК «Вагнер» — военная организация, основанная в 2014 году, использующая террористическую тактику по всему миру. Эстония, Литва и парламент Франции признали ее террористической организацией. Французский парламент призвал ЕС официально признать российскую группу наемников «Вагнер» террористической и есть признаки того, что Великобритания также планирует признать эту компанию террористической. США ввели санкции против «Вагнера» как транснациональной преступной организации.

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Группировка «Вагнер» использует российские государственные средства для распространения разрушений по всему миру и смертей людей. Наемники компании совершили многочисленные военные преступления в Украине, поддерживали кровавый режим Башара Асада в Сирии и обвиняются в совершении многочисленных зверств и военных преступлений в Мали, Центральноафриканской Республике, Судане и Ливии.

Учитывая, что компания финансируется непосредственно из российского государственного бюджета, любая компания, работающая в пределах российской юрисдикции, подвергается риску содействия терроризму и финансированию организованной преступности.

Международные компании, которые продолжают вести бизнес и платить налоги в россии, косвенно способствуют финансированию «Вагнера». Финансовые учреждения и другие субъекты за пределами россии, имеющие дело со средствами, полученными из россии, сталкиваются с высоким риском бессознательного участия в незаконной деятельности, связанной с «Вагнером», и отмыванием незаконных средств, полученных «Вагнером» через их преступную деятельность в разных странах, помощь в снабжении и финансировании преступной группировки, а также участии в незаконной торговле.

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Министр финансов Украины Сергей Марченко призвал Группу по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force — FATF) и мировое финансовое сообщество занять консолидированную позицию для противодействия угрозе целостности мировой финансовой системы и международного бизнеса со стороны России.

«Финансирование россией ультранасильственного ЧВК „Вагнер“ больше не является секретной информацией. Финансируя „Вагнер“, россия экспортирует пытки, изнасилования и массовые убийства по всему миру. Это не только нарушает стандарты FATF, но и представляет серьезный вызов глобальному миру и безопасности. Не в возможности надлежащим образом наложить санкции на россию и сохраняя для россии доступ к мировой финансовой системе, мы способствуем дальнейшему разрушению и подрываем международный порядок, установленный для защиты всех нас», — отметил Марченко.

В то же время группа наемников незаконна в россии, согласно Уголовному кодексу страны.

«Тот факт, что группа наемников „Вагнер“ финансировалась из государственного бюджета вопреки российским законам и нормам, еще раз демонстрирует, что существующее законодательство — не более чем дымовой занавес, прикрывающий неэффективную систему предотвращения/противодействия финансированию терроризма и преступных организаций, которыми режим злоупотребляет по собственному усмотрению», — добавил министр финансов Украины.

Напомним

«Минфин» писал, что в феврале 2023 года группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием средств (Financial Action Task Force, FATF) бессрочно приостановила членство российской федерации.