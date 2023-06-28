Ощадбанк, вслед за Приватом, решил также сохранить льготный тариф на эквайринг

Несмотря на повышение тарифа интерчейндж со стороны платежных систем с 1 июля Ощад не будет повышать эквайринговую комиссию для розничной торговли за прием карточных платежей. Об этом заявил заместитель председателя правления Ощада Антон Тютюн.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Поддержка бизнеса

В случае непонижения платежными системами уровня интерчейндж в течение 1−2 месяцев банк пересмотрит свое решение.

Последний раз банк отказался повышать эту комиссию в декабре 2022 года после того, как ставка интерчейндж была впервые увеличена платежными системами после полномасштабного вторжения.

В начале великой войны Ощад вообще на несколько месяцев отменил эту комиссию, чем существенно поддержал бизнес в этот трудный период.

Читайте: Поддержка бизнеса: Приватбанк не будет повышать тарифы на эквайринг

«Безналичные платежи были одним из основных факторов, способствовавших сохранению стабильности банковской системы Украины после 24 февраля прошлого года. Современные финансовые технологии помогли бизнесу остаться на плаву и продолжить снабжать украинцев самым необходимым», — отметил Тютюн.

Читайте: С 1 июля MasterCard и Visa повысят комиссии интерчейндж в Украине

Напомним

До полномасштабной войны ритейл платил за эквайринг в POS-терминалах 1,8−2%.

С начала полномасштабной войны в Украине действуют льготные тарифы. За прошедший год комиссия interchange несколько раз регулировалась независимо от ставок, прописанных в меморандуме.

В марте 2022 года платежные системы и банки вообще убрали платежи за эквайринг и interchange. В июне того же года interchange возобновили до уровня «не выше 0,3%», а в сентябре — до уровня «не выше 0,7%».

В декабре платежные системы Visa и Mastercard ненадолго повысили interchange до 1%, но Минэкономики попросило не менять ставку на период блекаутов.