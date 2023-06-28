Нацбанк: популярность новых валютных депозитов уменьшилась

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Валютные депозиты

«Со стабилизацией валютного рынка и сокращением спредов между наличным и официальным валютным курсом, население теряет мотивы покупать безналичную валюту на депозиты. Кроме того, учитывая повышение депозитных ставок, срочные вклады в гривне выглядят привлекательнее валютных. Поэтому завершение сроков старых вкладов и значительное замедление приток новых определили тенденцию к снижению объемов срочных депозитов в иностранной валюте», — говорится в отчете.

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В Нацбанке отмечают, что средств с текущих счетов население не забирает. В результате объемы фондирования от населения в иностранной валюте для банков почти не изменились.

По-прежнему большинство этих средств банки хранят в высоколиквидных активах, ведь валютного кредитования почти нет. Так что банки не заинтересованы в наращивании валютных вкладов и сохраняют ставки по ним почти на нуле, пояснили в НБУ.

В то же время, дополнительных рисков ликвидности для банков эта составляющая фондирования не создает.