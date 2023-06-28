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28 июня 2023, 17:59 Читати українською

Нацбанк: популярность новых валютных депозитов уменьшилась

Национальный банк фиксирует замедление притока новых депозитов в иностранной валюте, что свидетельствует об уменьшении популярности такого инструмента среди населения. Об этом говорится в отчете регулятора о финансовой стабильности за июнь 2023 года.

Национальный банк фиксирует замедление притока новых депозитов в иностранной валюте, что свидетельствует об уменьшении популярности такого инструмента среди населения.
Фото: depositphotos.com

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Валютные депозиты

«Со стабилизацией валютного рынка и сокращением спредов между наличным и официальным валютным курсом, население теряет мотивы покупать безналичную валюту на депозиты. Кроме того, учитывая повышение депозитных ставок, срочные вклады в гривне выглядят привлекательнее валютных. Поэтому завершение сроков старых вкладов и значительное замедление приток новых определили тенденцию к снижению объемов срочных депозитов в иностранной валюте», — говорится в отчете.

Читайте: Мелкие банки рассказали, как долго еще смогут повышать депозитные ставки

В Нацбанке отмечают, что средств с текущих счетов население не забирает. В результате объемы фондирования от населения в иностранной валюте для банков почти не изменились.

По-прежнему большинство этих средств банки хранят в высоколиквидных активах, ведь валютного кредитования почти нет. Так что банки не заинтересованы в наращивании валютных вкладов и сохраняют ставки по ним почти на нуле, пояснили в НБУ.

В то же время, дополнительных рисков ликвидности для банков эта составляющая фондирования не создает.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Vlad UKR
Vlad UKR
28 июня 2023, 18:10
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Кому ті дипозити валютні потрібні! Влада. населення постійно кидають що по курсу що по дипозитах що по комунальці. По чому нас ще не кидала, та влада. Все заздалегіть знають, як будуть знущатися з населення. Культ знущань цим і живуть можновладці.
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